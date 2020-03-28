Netflix dizisi koronavirüs salgınını 2018'de tahmin etmiş

2018'de yayımlanan Kore dizisi My Secret Terrius'un 10. bölümü, Kovid-19 salgınıyla anılmaya başlamadan önce çeşitli virüslere atıfta bulunmak için kullanılan ölümcül hastalıktan söz ediyor.

Bununla birlikte, dizinin ileri görüşlü sahnelerinde bir doktor şunları söylerken duyuluyor:

Koronavirüs solunum sistemine saldırıyor.

Ve doktor, "Daha ciddi olanı, koronavirüsün 2 ile 14 gün arası bir kuluçka dönemine sahip olması" diye ekliyor.

Doktor, "Virüs, maruz kaldıktan sadece 5 dakika sonra doğrudan akciğerlere saldırması için manipüle edildi" diye devam ediyor.

Tedavisi olup olmadığı sorulduğunda doktor şöyle cevap veriyor:

Şu anda herhangi bir aşı tedavisi mevcut değil.

Bununla birlikte gerçek yaşamdan farklı olarak dizide SARS'la karşılaştırılan virüs, "maruz kaldıktan sadece 5 dakika sonra doğrudan akciğerlere saldırdığı" belirtilmesine rağmen, daha bulaşıcı hale gelmesi için "manipüle ediliyor."

Başka bir sahne, virüsün yayılmasını önlemek için çocuklara el yıkama talimatları verilmesini gösteriyor.