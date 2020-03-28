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Netflix dizisi koronavirüs salgınını 2018'de tahmin etmiş

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Netflix’te yayınlanan bir dizi koronavirüs hakkında şu ana kadarki en doğru tahmini yaptı. Dizinin yayınlandığı tarih ise 2018!

Netflix dizisi koronavirüs salgınını 2018'de tahmin etmiş

2018'de yayımlanan Kore dizisi My Secret Terrius'un 10. bölümü, Kovid-19 salgınıyla anılmaya başlamadan önce çeşitli virüslere atıfta bulunmak için kullanılan ölümcül hastalıktan söz ediyor.
Bununla birlikte, dizinin ileri görüşlü sahnelerinde bir doktor şunları söylerken duyuluyor:

Koronavirüs solunum sistemine saldırıyor.
Ve doktor, "Daha ciddi olanı, koronavirüsün 2 ile 14 gün arası bir kuluçka dönemine sahip olması" diye ekliyor.
Doktor, "Virüs, maruz kaldıktan sadece 5 dakika sonra doğrudan akciğerlere saldırması için manipüle edildi" diye devam ediyor.
Tedavisi olup olmadığı sorulduğunda doktor şöyle cevap veriyor:
Şu anda herhangi bir aşı tedavisi mevcut değil.

Bununla birlikte gerçek yaşamdan farklı olarak dizide SARS'la karşılaştırılan virüs, "maruz kaldıktan sadece 5 dakika sonra doğrudan akciğerlere saldırdığı" belirtilmesine rağmen, daha bulaşıcı hale gelmesi için "manipüle ediliyor."

Başka bir sahne, virüsün yayılmasını önlemek için çocuklara el yıkama talimatları verilmesini gösteriyor.

SALGIN ÖNGÖREN KİTAP VE FİLMLERİN SATIŞLARI PATLADI

Geçen hafta, kendini medyum diye adlandıran kişinin yazdığı, "2020 civarında" koronavirüs benzeri küresel bir salgın öngören kitabın satışlarında artış görüldü.

Dean Koontz'un yazdığı Eyes of Darkness (Karanlığın Gözleri), görünüşte koronavirüs salgınını öngördüğü için kısa bir süre önce manşetlerde yer alan bir diğer kitap.

Ayrıca Simpsons, küresel salgını doğru şekilde tasvir ettiği için dikkat çekti ve İngiliz komedisi Yes Minister'dan bir klip, İngiliz hükümetinin tepkisini yansıttığı için viral oldu.

Bu arada 2011 yapımı virüs gerilim filmi Salgın (Contagion), internette en çok izlenen filmlerden biri haline geldi. (Independent)


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Anahtar Kelimeler:
My Secret Terrius, koronavirüs,

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