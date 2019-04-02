Netflix’e Nisan ayında gelecek dizi ve filmler!

Netflix, Nisan ayında izleyicilerinin karşısına sevilen dizilerinin ikinci sezonları ile çıkmaya hazırlanıyor. Netflix’in ilk Türk yapımı dizisi olan Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonu bu ay içerisinde tüm bölümleri ile Netflix’teki yerini alacak.
Geçen yıl bir yükselme yaşayan Chilling Adventures of Sabrina‘nın da ikinci kısımı bu ay Netflix’teki yerini alacak. Biz de sizler için Netflix’e bu ay gelecek olan dizi, film ve belgeselleri bir araya getirdik. Bakalım bu ay Netflix’te neler varmış?
Hakan: Muhafız – 2. sezon
Chilling Adventures of Sabrina – 2. kısım
Quicksand
Huge in France
Black Summer
RuPaul’s Drag Race Untucked!
The Silence
Someone Great
The Perfect Date
Unicorn Store
Music Teacher
Our Planet
Brené Brown: The Call to Courage
Grass is Greener
Street Food
Remastered: Devil at the Crossroads
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