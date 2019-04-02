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Netflix’e Nisan ayında gelecek dizi ve filmler!

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TEKNOLOJİ  | 02.04.2019 07:28 | Son Güncelleme

Netflix’e Nisan ayında gelecek olan dizi ve filmler belli oldu. Hakan: Muhafız 2. sezon ve Chilling Adventures of Sabrina 2. kısım gibi merakla beklenen yapımlar bu ay Netflix’e geliyor.

Netflix’e Nisan ayında gelecek dizi ve filmler!

Netflix, Nisan ayında izleyicilerinin karşısına sevilen dizilerinin ikinci sezonları ile çıkmaya hazırlanıyor. Netflix’in ilk Türk yapımı dizisi olan Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonu bu ay içerisinde tüm bölümleri ile Netflix’teki yerini alacak.

Geçen yıl bir yükselme yaşayan Chilling Adventures of Sabrina‘nın da ikinci kısımı bu ay Netflix’teki yerini alacak. Biz de sizler için Netflix’e bu ay gelecek olan dizi, film ve belgeselleri bir araya getirdik. Bakalım bu ay Netflix’te neler varmış?

Hakan: Muhafız – 2. sezon

Chilling Adventures of Sabrina – 2. kısım

Quicksand

Huge in France

Black Summer

RuPaul’s Drag Race Untucked!

The Silence

Someone Great

The Perfect Date

Unicorn Store

Music Teacher

Our Planet

Brené Brown: The Call to Courage

Grass is Greener

Street Food

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Anahtar Kelimeler:
Netflix dizi film

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