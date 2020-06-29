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Netflix: Eurovision filminin oyuncuları, konusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 14:50 | Son Güncelleme

Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga adlı film Netflix'te yayınlandı. Will Ferrell ve Rachel McAdams'ın başrollerini paylaştığı Eurovision filmi, İzlandalı bir müzik grubunun Eurovision'a giden yolculuğunu anlatırken, izleyenlere eğlenceli anlar yaşatıyor. İşte Eurovision filminin oyuncuları, konusu ve diğer detaylar...

Netflix: Eurovision filminin oyuncuları, konusu

Netflix, Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga adlı filmi yayınladı. 26 Haziran'da yayınlanan ve başrollerini Will Ferrell ve Rachel McAdams'ın paylaştığı film, küçük bir kasabada müzik yapan bir grubun Eurovision'a giden yolculuğunu konu alıyor. Eurovision filmi izleyenlere zaman zaman eğlenceli zaman zaman ise duygusal anlar yaşatıyor.

Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga konusu

İzlanda'nın kuzeyinde yer alan küçük bir ilçe olan Húsavík'ta müzik yapan Fire Saga grubunun en büyük hayali Eurovision'da ülkelerini temsil etmektir ancak bu pek mümkün görünmez.

Yaşanan bir kaza işleri tersine çevirir ve Fire Saga'ya Eurovision yolunu açar.

Eurovision filminin oyunları

Yönetmenliğini David Dobkin'in yaptığı Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga filminin başrollerini Will Ferrel ve Rachel McAdams paylaşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Dan Stevens, Melissanthi Mahut, Olafur Darri Olafsson, Graham Norton, Demi Lovato ve Pierce Broshan gibi isimler yer alıyor.

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