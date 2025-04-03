MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

'Yanındayım gülüm' demişti! Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç da TRT tabii’nin dizisinden çıkarıldı!

Üniversite öğrencileri ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla 2 Nisan'da gerçekleştirilen genel ekonomik boykota destek veren Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından sevgilisi Furkan Andıç da TRT tabii’nin “Muhabir” dizisinden çıkarıldı.

'Yanındayım gülüm' demişti! Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç da TRT tabii’nin dizisinden çıkarıldı!
Jale Uslu

“Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz” diyerek 2 Nisan’da boykot kararı alınmıştı. TRT'nin dizisi Teşkilat'ta rol alan Aybüke Pusat da bu boykot çağrısına destek vermişti. Sevilen oyuncu, apar topar dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

aybuke-pusat-qar5_cover

Pusat'ın ardından da Boran Kuzum, TRT’nin dijital platformu "tabii" için çekilecek “Bir Ruh Macerası” isimli diziden gündem nedeniyle çıkarılmıştı.

SEVGİLİSİ DE İŞİNDEN OLDU

Aybüke Pusat'a “Yanındayım gülüm” paylaşımıyla destek olan 6 yıllık sevgilisi Furkan Andıç'ın da TRT tabii’nin “Muhabir” dizisinden çıkarıldığı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre SO Medya imzalı dizide Andıç’ın 2 günlük çekimi çöpe atılacak. Furkan Andıç’ın yerine yeni oyuncu bulunması için de çekimlere ara verildi.

aybukepusat_1739544311_356787874

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sevgilisinden destek paylaşımı geldi! Sevgilisinden destek paylaşımı geldi!
Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TRT dizisinden çıkarıldı mı? Gerçek ortaya çıktıTRT dizisinden çıkarıldı mı? Gerçek ortaya çıktı
Diyanet'ten müftü Ahmet Mehmetalioğlu'na soruşturmaDiyanet'ten müftü Ahmet Mehmetalioğlu'na soruşturma

Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat Furkan Andıç ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho'dan yılın skandalı! Okan Buruk'a çok çirkin saldırı! Tecrübeli çalıştırıcı bir anda yere düştü...

Jose Mourinho'dan yılın skandalı! Okan Buruk'a çok çirkin saldırı! Tecrübeli çalıştırıcı bir anda yere düştü...

Kadıköy'de ortalığı karıştıran gol! 2 dakika boyunca VAR'da izlendi...

Kadıköy'de ortalığı karıştıran gol! 2 dakika boyunca VAR'da izlendi...

Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: "Hangi yüzle aday olacaksın?"

Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: "Hangi yüzle aday olacaksın?"

Derbide çok ilginç an! Top toplayıcı çocuktan Günay Güvenç'e tepki

Derbide çok ilginç an! Top toplayıcı çocuktan Günay Güvenç'e tepki

Rol arkadaşı kovuldu, Tolga Sarıtaş'a mesaj yağdı! Yaptığı hareket tepki çekti

Rol arkadaşı kovuldu, Tolga Sarıtaş'a mesaj yağdı! Yaptığı hareket tepki çekti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.