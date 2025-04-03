'Yanındayım gülüm' demişti! Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç da TRT tabii’nin dizisinden çıkarıldı!

“Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz” diyerek 2 Nisan’da boykot kararı alınmıştı. TRT'nin dizisi Teşkilat'ta rol alan Aybüke Pusat da bu boykot çağrısına destek vermişti. Sevilen oyuncu, apar topar dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Pusat'ın ardından da Boran Kuzum, TRT’nin dijital platformu "tabii" için çekilecek “Bir Ruh Macerası” isimli diziden gündem nedeniyle çıkarılmıştı.

SEVGİLİSİ DE İŞİNDEN OLDU

Aybüke Pusat'a “Yanındayım gülüm” paylaşımıyla destek olan 6 yıllık sevgilisi Furkan Andıç'ın da TRT tabii’nin “Muhabir” dizisinden çıkarıldığı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre SO Medya imzalı dizide Andıç’ın 2 günlük çekimi çöpe atılacak. Furkan Andıç’ın yerine yeni oyuncu bulunması için de çekimlere ara verildi.