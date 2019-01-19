Netflix, Hakan: Muhafız dizisinin izlenme sayısı açıklandı

Film-dizi yapımcılığı ve online-stream yoluyla yayın-dağıtım yapan ABD merkezli Netflix Inc., bazı dizileriyle ilgili 2018'in 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Paylaşılan 4. çeyrek verileri arasında 'Hakan: Muhafız' dizisinin izleyici sayısı da yer alıyor.

'Hakan: Muhafız' dizisinin toplam izleyici sayısının 10 milyon olduğu ve bu rakama yalnızca 4 haftada erişildiği belirtildi. Dizinin başarısı üzerine daha önce Netflix, 2., 3. ve 4. sezonları için onay vermişti.

Sputnik’in haberine göre verileri açıklanan diğer diziler şöyle:

İspanya'dan 'Elite' dizisi 20 milyon, İngiliz 'Bodyguard' dizisi 10 milyon ve İtalya'dan 'Baby dizisi' 10 milyondan fazla seyirci tarafından izlendi. Netflix’in filmi 'Bird Box' da 4 haftada 80 milyon izleyici rakamına ulaştı.



