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Netflix, Hakan: Muhafız dizisinin izlenme sayısı açıklandı

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 19.01.2019 01:19 | Son Güncelleme

Netflix, ilk orijial Türk yapımı 'Hakan: Muhafız' dizisinin toplam izleyici sayısının 10 milyona ulaştığını duyurdu.

Netflix, Hakan: Muhafız dizisinin izlenme sayısı açıklandı

Film-dizi yapımcılığı ve online-stream yoluyla yayın-dağıtım yapan ABD merkezli Netflix Inc., bazı dizileriyle ilgili 2018'in 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Paylaşılan 4. çeyrek verileri arasında 'Hakan: Muhafız' dizisinin izleyici sayısı da yer alıyor.

'Hakan: Muhafız' dizisinin toplam izleyici sayısının 10 milyon olduğu ve bu rakama yalnızca 4 haftada erişildiği belirtildi. Dizinin başarısı üzerine daha önce Netflix, 2., 3. ve 4. sezonları için onay vermişti.

Sputnik’in haberine göre verileri açıklanan diğer diziler şöyle:
İspanya'dan 'Elite' dizisi 20 milyon, İngiliz 'Bodyguard' dizisi 10 milyon ve İtalya'dan 'Baby dizisi' 10 milyondan fazla seyirci tarafından izlendi. Netflix’in filmi 'Bird Box' da 4 haftada 80 milyon izleyici rakamına ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan: Muhafız Netflix

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