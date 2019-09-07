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Netflix hatırlat buttonu ile abonelikleri canlı tutacak

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TEKNOLOJİ  | 07.09.2019 09:05 | Son Güncelleme

Netflix hatırlat özelliği ile artık yeni şovları, yeni bölümleri takipçi izleyicilerine haber verecek. Yeni özellik, Ağustos ayından beri dünyadaki kullanıcılara ulaşmaya başladı.

Netflix hatırlat buttonu ile abonelikleri canlı tutacak

Dev yayın platformu, yeni içerikler üretmek için 10 milyar dolara yakın bir bütçe ayırdı. Ancak yeni içerikleri Netflix’in gayet zayıf arama motorunda ve karmaşık ara yüzünde bulmak son derece zor bir iş.

Yayın platformu şimdi, kullanıcılara takip ettikleri diziler ve şovlar için “remind me” (bana hatırlat) butonunu yayına aldı. Yeni butonla kullanıcılar platformda yayına giren yeni içerikler gibi, takip ettikleri dizilerin ve şovların yeni bölümleri hakkında da e-mail üzerinden uyarı alacaklar. Bu yeni button’un, Netflix’i “kullanmayı unutup” bir süre sonra abonelikten vazgeçen kullanıcıların sayısını azaltmayı başaracak mı? Bu sorunun cevabını sonraki çeyrek dönemin finansal raporlarında görebileceğiz.

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