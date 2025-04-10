Netflix'in "en iyi dizisi" Love, Death & Robots yıllar sonra geri dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Netflix'in "şimdiye kadarki en iyi yapımlarından biri" olarak gösterilen Love, Death & Robots, 4. sezonuyla geri dönüyor.

Üç sezon boyunca ileri teknolojinin olası tehlikelerinden yapay zekanın etik sınırlarına kadar birçok çarpıcı temayı işleyen yapım, bu kez 10 yeni kısa hikayeyle izleyicilerin karşısında olacak.

YAYIN TARİHİ 15 MAYIS!

İlk kez 2019'da izleyiciyle buluşan Love, Death & Robots, Black Mirror gibi her bölümünde farklı bir hikaye anlatıyor. Animasyon dizisinin üçüncü sezonu 2022'de yayımlamıştı. Yıllar sonra ise 4. seoznu 15 Mayıs Perşembe günü seyirciyle buluşacak.

Dizinin başında, Deadpool'la tanınan Tim Miller yer alıyor. Ayrıca Dövüş Kulübü (Fight Club) gibi efsane filmlerle tanınan Oscar adayı yönetmen David Fincher, 13 Emmy ödüllü dizinin yönetici yapımcıları arasında bulunuyor.