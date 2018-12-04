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Netflix'in Türk dizisi Hakan : Muhafız'a ikinci sezonda sürpriz oyuncular! The Protector dizisi ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 04.12.2018 19:55 | Son Güncelleme

Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi The Protector, (Hakan: Muhafız) düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.14 Aralık Cuma günü 190'dan fazla ülkede aynı anda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, "Netflix'in 130 milyon kullanıcısına İstanbul'dan gizemli ve fantastik bir hikaye anlatacağız" dedi. Netflix'in ikinci sezon onayını da verdiği Hakan: Muhafız dizisine yeni oyuncular da katılacak.

Netflix'in Türk dizisi Hakan : Muhafız'a ikinci sezonda sürpriz oyuncular! The Protector dizisi ne zaman başlıyor?

Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde, Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleşen toplantıya, dizinin oyuncuları Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, yönetmenler Can Evrenol, Umut Aral, Gönenç Uyanık ve Netflix Uluslararası Yapımlar Başkan Yardımcısı Kelly Luegenbiehl katıldı.

'GİZEMLİ VE FANTASTİK BİR HİKAYE ANLATIYORUZ'
Netflix'in 130 milyon kullanıcısına İstanbul'dan gizemli ve fantastik bir hikaye anlatacaklarını belirten dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, yayın tarihi yaklaştıkça ekip olarak heyecanlarının arttığını söyledi. The Protector'ın klasik bir süper kahraman dizisi olmadığına dikkat çeken Ulusoy, sözlerini şöyle sürdürdü, "Süper kahraman denildiğinde kafamızda beliren bazı imgeler var. Hakan böyle bir karakter değil, bir anda süper güçlerini keşfetmeyecek. İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrenen sıradan bir genç Hakan. Tarihte kendisine verilen gizli bir görevi olduğunu öğreniyor, İstanbul'un kaderi ona bağlı. Dolayısıyla Hakan için fantastik kahraman diyebiliriz."

Netflix olarak bu hikayede herkesin kendinden bir parça bulmasını ümit ettiklerini ifade eden Netflix Uluslararası Yapımlar Başkan Yardımcısı Kelly Luegenbiehl ise "Etkili bir hikaye, dünyanın herhangi bir yerinde, birbirinden çok farklı seslerle üretilebilir. The Protector da yaratıcı hikaye anlatımının coğrafi sınır tanımadığını ve Netflix'in yerel bağlamı güçlü öykülere büyük önem verdiğini gösteriyor" diye konuştu.

İKİNCİ SEZONDA YENİ OYUNCULAR
14 Aralık'ta Netflix platformunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan The Protector'ın ikinci sezonla devam edeceğinin müjdesini veren Kelly Luegenbiehl, kadroya katılacak yeni oyuncuları da ilk kez açıkladı. Engin Öztürk ve Boran Kuzum dizinin ikinci sezonunda rol alacağı kesinleşen ilk isimler oldu.

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'DAHA ÖNCE DENENMEMİŞ BİR TARZ'
Toplantıda söz alan dizinin oyuncularından Ayça Ayşin Turan, fantastik drama gibi Türkiye'de daha önce denenmemiş bir tarzda dizi yaptıklarına dikkat çekerken Hazar Ergüçlü ise senaryodan çok etkilendiğini belirterek, "Senaryoyu ve rolümü görür görmez, mutlaka içinde olmalıyım dedim" sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Hakan'ın hayranlık duyduğu iş adamı Faysal Erdem karakterine hayat veren Okan Yalabık, The Protector'ın hikayesi, ekibi, prodüksiyon kalitesi ve tasarımlarıyla heyecan verici bir proje olduğunun altını çizdi. Çekimler esnasında özellikle Eski İstanbul'u daha yakından tanıdığını söyleyen Mehmet Kurtuluş da, "İçinde yaşadığım şehrin daha önce keşfetmediğim hikayelerini ortaya çıkarması başlı başına senaryoyu etkileyici kılıyor" açıklamasında bulundu.

THE PROTECTOR ( HAKAN MUHAFIZ) DİZİSİ KONUSU NEDİR?
45 dakikalık 10 bölümden oluşan The Protector, sıradan bir genç olan Hakan'ın (Çağatay Ulusoy) tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrenmesiyle altüst olan yaşantısını ve epik bir maceraya adım atmasını konu alıyor. Başrolünü Çağatay Ulusoy'un üstlendiği fantastik drama türündeki dizinin kadrosunda, ünlü oyuncular Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Yurdaer Okur, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor. Can Evrenol, Umut Aral ve Gönenç Uyanık'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin yapımcılığını ise Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.

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bekliyoruz reissss
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