Netflix'in Türk dizisi Hakan : Muhafız'a ikinci sezonda sürpriz oyuncular! The Protector dizisi ne zaman başlıyor?

'GİZEMLİ VE FANTASTİK BİR HİKAYE ANLATIYORUZ' Netflix'in 130 milyon kullanıcısına İstanbul'dan gizemli ve fantastik bir hikaye anlatacaklarını belirten dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, yayın tarihi yaklaştıkça ekip olarak heyecanlarının arttığını söyledi. The Protector'ın klasik bir süper kahraman dizisi olmadığına dikkat çeken Ulusoy, sözlerini şöyle sürdürdü, "Süper kahraman denildiğinde kafamızda beliren bazı imgeler var. Hakan böyle bir karakter değil, bir anda süper güçlerini keşfetmeyecek. İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrenen sıradan bir genç Hakan. Tarihte kendisine verilen gizli bir görevi olduğunu öğreniyor, İstanbul'un kaderi ona bağlı. Dolayısıyla Hakan için fantastik kahraman diyebiliriz."

Netflix olarak bu hikayede herkesin kendinden bir parça bulmasını ümit ettiklerini ifade eden Netflix Uluslararası Yapımlar Başkan Yardımcısı Kelly Luegenbiehl ise "Etkili bir hikaye, dünyanın herhangi bir yerinde, birbirinden çok farklı seslerle üretilebilir. The Protector da yaratıcı hikaye anlatımının coğrafi sınır tanımadığını ve Netflix'in yerel bağlamı güçlü öykülere büyük önem verdiğini gösteriyor" diye konuştu.

İKİNCİ SEZONDA YENİ OYUNCULAR

14 Aralık'ta Netflix platformunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan The Protector'ın ikinci sezonla devam edeceğinin müjdesini veren Kelly Luegenbiehl, kadroya katılacak yeni oyuncuları da ilk kez açıkladı. Engin Öztürk ve Boran Kuzum dizinin ikinci sezonunda rol alacağı kesinleşen ilk isimler oldu.

'DAHA ÖNCE DENENMEMİŞ BİR TARZ'

Toplantıda söz alan dizinin oyuncularından Ayça Ayşin Turan, fantastik drama gibi Türkiye'de daha önce denenmemiş bir tarzda dizi yaptıklarına dikkat çekerken Hazar Ergüçlü ise senaryodan çok etkilendiğini belirterek, "Senaryoyu ve rolümü görür görmez, mutlaka içinde olmalıyım dedim" sözleriyle heyecanını dile getirdi.