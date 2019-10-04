Netflix'in Türkiye’den kazandığı para dudak uçuklattı!

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde dijital yayın platformları için RTÜK yönetmeliği devreye girmişti. Yönetmelik kapsamında Netflix, BluTV, puhutv gibi ülkemizde faaliyet gösteren dijital yayın platformlarındaki içerikler bundan sonra RTÜK denetimi sonrası izleyiciyle buluşacak. Bu karardan sonra özellikle Twitter'da başlayan bilgi kirliliği sonrası Netflix şu açıklamayı yapmıştı:

"İnternet yayınlarına yönelik getirilen düzenlemeyi yakından takip ediyoruz. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Bu nedenle Türk yetenekleriyle birlikte film ve dizi sektörüne yatırım yapmaya, üyelerimizin bu içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlamaya devam etmek istiyoruz."

Netflix kendisi için olumsuz durum yaratabilecek her gelişme sonrasında yukarıdakine benzer açıklamalar yaparak aslında Türkiye pazarına olan bağlılığını dile getirdi. Bu açıklamanın devamında da Netflix, Türkiye'de ulaştığı kullanıcı sayıları hakkında bilgi verdi.

TEKİL KULLANICI SAYISI 1.5 MİLYONUN ÜZERİNDE

Halihazırda paylaşılan rakamlara göz attığımızda Netflix'in Türkiye'de ciddi bir tekil kullanıcıya sahip olduğunu görüyoruz. Türkiye'de 1,5 milyondan fazla ücret ödeyen tekil kullanıcısı olduğunu açıklayan Netflix'in, düşündüğümüzden çok daha büyük etki yarattığı çok açık. Kendisi televizyon sektörünü bambaşka bir noktaya taşımaya kararlı gibi.