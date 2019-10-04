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Netflix'in Türkiye’den kazandığı para dudak uçuklattı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Hepimizin yakından takip ettiği ve severek kullandığı dijital yayın platformu Netflix'in sadece Türkiye'den ne kadar gelir elde ettiğini biliyor musunuz? İşte Türkiye'nin Netflix için ne kadar

Netflix'in Türkiye’den kazandığı para dudak uçuklattı!

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde dijital yayın platformları için RTÜK yönetmeliği devreye girmişti. Yönetmelik kapsamında Netflix, BluTV, puhutv gibi ülkemizde faaliyet gösteren dijital yayın platformlarındaki içerikler bundan sonra RTÜK denetimi sonrası izleyiciyle buluşacak. Bu karardan sonra özellikle Twitter'da başlayan bilgi kirliliği sonrası Netflix şu açıklamayı yapmıştı:

"İnternet yayınlarına yönelik getirilen düzenlemeyi yakından takip ediyoruz. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Bu nedenle Türk yetenekleriyle birlikte film ve dizi sektörüne yatırım yapmaya, üyelerimizin bu içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlamaya devam etmek istiyoruz."

Netflix kendisi için olumsuz durum yaratabilecek her gelişme sonrasında yukarıdakine benzer açıklamalar yaparak aslında Türkiye pazarına olan bağlılığını dile getirdi. Bu açıklamanın devamında da Netflix, Türkiye'de ulaştığı kullanıcı sayıları hakkında bilgi verdi.

TEKİL KULLANICI SAYISI 1.5 MİLYONUN ÜZERİNDE

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Halihazırda paylaşılan rakamlara göz attığımızda Netflix'in Türkiye'de ciddi bir tekil kullanıcıya sahip olduğunu görüyoruz. Türkiye'de 1,5 milyondan fazla ücret ödeyen tekil kullanıcısı olduğunu açıklayan Netflix'in, düşündüğümüzden çok daha büyük etki yarattığı çok açık. Kendisi televizyon sektörünü bambaşka bir noktaya taşımaya kararlı gibi.

Netflix'in üç farklı üyelik planı bulunuyor:

  • Temel plan 17,99 TL
  • Standart plan 29,99 TL
  • Özel plan 41,99 TL

YAKLAŞIK 45 MİLYON TL GELİR

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Bu üç üyelik paketinin aritmetik ortalamasını aldığımızda ise kullanıcı başına 29,99 TL sayısına ulaşıyoruz. Şimdi Netflix'in 1,5 milyon civarındaki tekil kullanıcısı bilgisini de bu fiyatın yanına koyarsak aylık elde edilen gelirin yaklaşık 45 milyon TL olduğunu görüyoruz. Elbette bu net bir sonuç değil, mutlaka artısı ve eksisi olacaktır. Fakat basit bir matematik ile böyle bir sonuca rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Ulaştığımız bu sonuç Netflix'in Türkiye pazarına olan bağlılığını da açıklıyor gibi.

RTÜK'ÜN PAYI DA 225 BİN TL

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RTÜK ayrıca yeni yönetmelik kapsamında kullanıcı başına olan gelirden %0.5 pay alacak. Şimdi RTÜK'ün %0.5'lik payı da bu durumda 225 bin TL oluyor. Kullanıcı sayısı arttıkça bu fiyat da elbette artacak. Sektör olarak hareketli günler yaşayan dijital yayıncılık yeni yönetmelik sonrası nasıl bir hal alacak hepimiz merak ediyoruz.

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Netflix ilginç haberler RTÜK

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