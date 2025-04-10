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Netflix'in yeni Kore dizisi gündem oldu: "Huzur bozucu ama tatmin edici"

Netflix'in yeni dizisi Karma, ses getiren yapımlardan oldu. Soluksuz izleyeceğiniz dizi sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar diziyi "Huzur bozucu ama tatmin edici" diye tanımladı.

Netflix'in yeni Kore dizisi gündem oldu: "Huzur bozucu ama tatmin edici"
Jale Uslu

Netflix'in Güney Kore yapımı yeni suç dizisi Karma, hafta sonu boyunca izleyicilerin gündemine oturdu. 6 bölümlük dizi, kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi. 6 karakterin iç içe geçmiş hayatlarını ve onları durmaksızın bir intikam döngüsüne sürükleyen kararlarını konu alıyor.

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"ŞOKE EDİCİ"

X'te birçok kullanıcı diziyi "akıl almaz", "şoke edici" ve "bağımlılık yaratan bir yapım" diye nitelendirdi. Popüler internet çizgi romanından uyarlanan dizinin yönetmenlik koltuğunda, gişe rekorları kıran Adalet Yolunda'ya (Geomsawejeon) da imza atan Lee Il-hyung yer alıyor. Park Hae-soo, Shin Min-a, Lee Hee-jun ise oyuncu kadrosunda.

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Netflix, resmi açıklamasında 16 yaşından küçük izleyiciler için uygun olmadığını belirttiği dizinin konusu şöyle: Vahim bir kaza sonucu yolları kesişen 6 kişi, ilahi adalet ve suçun iç içe geçtiği heyecan verici bir öyküde kendi karanlık gerçekleri ve bağlantılarıyla yüzleşmelidir. Babasının hayat sigortası üzerinden 500 milyon wonluk bir poliçe olduğunu keşfedip karanlık bir plan kurmaya başlayan umutsuz bir borçlu; geçmişindeki en büyük kabusun kaynağıyla yüzleşen bir kadın; işlediği suçu örtbas etmeye çalışırken şantajla karşı karşıya kalan dikkatsiz bir sürücü yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix dizi kore
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