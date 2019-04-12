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Netflix’in yeni rakibi Disney+ konsollara geliyor

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 12.04.2019 15:28 | Son Güncelleme

Disney, ücretli abonelik hizmeti olan Disney+’ın her cihaza geleceğini açıkladı.

Netflix’in yeni rakibi Disney+ konsollara geliyor

Bu, açık bir şekilde Chromecast’ler ve Apple TV’ler gibi TV yayın servislerini de içeriyor, ek olarak PlayStation 4, Xbox One ve şaşırtıcı bir şekilde Switch gibi oyun konsollarının da hizmet alacağı anlamına geliyor.

Disney +, kendileri için içeriğin tüm potansiyel kazançlarını korumak amacıyla Netflix gibi servislerden uzaklaştığı için gelecekteki tüm Disney içeriğinin hedefi olacak. Haber, onu destekleyecek birçok cihazın görüntüsünü gösteren bir Disney Yatırımcı canlı yayın akışında duyuruldu.

Aboneliğin en çok dikkat çekici noktası ise Nintendo Switch’in de hizmeye dahil edilmesi. Bu, Hulu ve YouTube gibi uygulamaların uzun zamandır orada olmasına rağmen, Nintendo ve Netflix’in uygulamanın sistemdeki varlığının bir yönü üzerinde hemfikir olmadıklarını gösteriyor.

Yapılan açıklamalarda Disney+’ın aylık ücretlendirmesi 40 TL (7 dolar) olacak. Ancak fiyatlandırma konusu şimdilik Amerika kapsamı için geçerli. Bu da doğal olarak Türkiye’deki fiyatlandırma farklı olabilir anlamına geliyor. Netflix’in Türkiye’de 15.99 TL olduğunu düşünürsek, Türkiye’de Disney+ fiyatında değişiklik olacaktır.

Son olarak abonelik hizmetinin bu yılın sonlarına doğru açılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
disney Netflix Playstation xbox one

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