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Netflix’in yeni reality şovu Too Hot to Handle (THTH) hakkında bilmeniz gereken her şey

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde yayına giren Netflix’in yeni reality şovu Too Hot to Handle (THTH), çok kısa sürede yankı uyandırdı. Bir grup kadın ve erkeğin 100 bin dolar için yarıştığı programda hedef seks yapmadan yarışmayı tamamlamak.

Netflix’in yeni reality şovu Too Hot to Handle (THTH) hakkında bilmeniz gereken her şey

Bir grup genç ve güzel kadınla, erkeğin cennet misali bir sahilde vakit geçirdiği ama “sıcak temas” ve seksin yasak olduğu Netflix’in yeni reality şovu Too Hot to Handle’ın (THTH) yayına girmesiyle, patlaması bir oldu. Netflix Türkiye’de en çok izlenenler listesinde yerini alan yarışma programının birbirinden dikkat çeken yasakları var! Kazananın 100 bin dolar alacağı yarışma programında öpüşmek, sevişmek ve mastürbasyon yapmak yasak. Yarışmayı daha da ilginç hale getiren ise, yarışmacıların kuralları ve ne için yarışacaklarını adaya gittikten sonra öğrenmesi. 17 nisan tarihinde tüm dünyayla aynı anda ülkemizde de yayına giren reality şov, henüz yayına girmiş olsa da çekimleri geçtiğimiz yıl Meksika’da gerçekleşmişti.

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Too Hot to Handle’ın ilk sezonunda boy gösteren isimler Francesca Farago, Chloe Veitch, Rhonda Paul, Nicole O'Brien, Haley, Kelz Dyke, Harry Jowsey, David Birtwistle, Matthew Smith, Sharron Townsend. Aynı çatı altında dünyanın dört bir yanından gelen bu çekici insanlar, birbirinden “zorlu” oyunları, fiziksel ve cinsel temasları ve karşılıklı kurları görmezden gelmeye çalışması izleyiciler tarafından çok ilgi gördü. Yarışmanın her adımı buram buram seks kokarken, yarışmacılar 100 bin doları kazanmak için bunları “kazasız” atlatmaları gerekiyor.

TOO HOT TO HANDLE FRAGMANI

TOO HOT TO HANDLE YARIŞMACILARININ INSTAGRAM HESAPLARI

Francesca Farago

Chloe Veitch

Rhonda Paul

Nicole O'Brien

Haley

Kelz Dyke

Harry Jowsey

David Birtwistle

Matthew Smith

Sharron Townsend


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Anahtar Kelimeler:
Too Hot to Handle, Netflix, THTH, reality şov,

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