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  4. Netflix'in yeni Türk dizisi 50 Metrekare oyuncuları kimler? Aybüke Pusat ve Engin Öztürk partner oldu

Netflix'in yeni Türk dizisi 50 Metrekare oyuncuları kimler? Aybüke Pusat ve Engin Öztürk partner oldu

DİZİ HABERLERİ  | 07.01.2020 02:29 | Son Güncelleme

Netflix'in yeni Türk dizisi 50 Metrekare'nin oyuncu kadrosu belli oldu. BKM Film'in Netflix için çekeceği 50 Metrekare isimli yeni dizide Aybüke Pusat ve Engin Öztürk başrollerde oynayacak.

Netflix'in yeni Türk dizisi 50 Metrekare oyuncuları kimler? Aybüke Pusat ve Engin Öztürk partner oldu

BKM Film'in Netflix için çekeceği 50 Metrekare isimli dizisinin hazırlıkları sürüyor. Burak Aksak'ın kaleme aldığı diziyi Selçuk Aydemir yönetecek.

Ekranların yakışıklı isimlerinden Engin Öztürk ile sevecenliği ile kalpleri fetheden Aybüke Pusat, BKM'nin Netflix için çekeceği 50 Metrekare isimli dizide partner oldu. İkiliye önemli isimler de eşlik edecek.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; önümüzdeki hafta sete çıkması beklenen dizide Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt ve Özgür Emre Yıldırım rol alacak. Komedi türündeki dizinin iki sezon olarak planlandığı konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
aybüke pusat engin öztürk netflix 50 metrekare dizisi

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