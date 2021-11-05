MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Netflix'in yeni Türk dizisi Kulüp'ün galası gerçekleşti! Ünlü oyuncular göz kamaştırdı

Netflix'in yeni Türk dizisi Kulüp'ün galası gerçekleşti! Ünlü oyuncular göz kamaştırdı

05.11.2021 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in merakla beklenen yeni dizisi Kulüp’ün galası bu akşam Salt Galata’da gerçekleşti.

Netflix'in yeni Türk dizisi Kulüp'ün galası gerçekleşti! Ünlü oyuncular göz kamaştırdı

Geceye dizinin başrol oyuncuları Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger’in yanı sıra dizinin yönetmeni Zeynep Günay Tan, Seren Yüce, yapımcısı Saner Ayar, Ayşe Durmaz ve Netflix Türkiye İçerik Direktörü Pelin Diştaş da katıldı.

Gece, Şef Maksut Akşar imzalı gece için özel olarak hazırlanan menünün servis edildiği yemekle devam etti.

KULÜP DİZİSİ KONUSU

1955 İstanbul’unda geçen hikaye, dönemin devrim yaratan gece kulübünde çalışan eski mahkum Matilda ve hapisten çıktığı güne kadar kendisinin varlığından habersiz olan kızı Raşel’in yaşam macerasını anlatıyor. Matilda bir yandan kızı Raşel ile ilişkisini düzeltmeye, onu Pera’nın belalı yakışıklısı Fıstık İsmet’ten uzak tutmaya çalışacak; bir yandan da gece hayatındaki meslektaşları olan cesur patronu Orhan, kıskanç yöneticisi Çelebi ve vizyoner

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızını paylaştı! "Polis akademisi bitirdin"Kızını paylaştı! "Polis akademisi bitirdin"
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yeni dizisiyle ilgili paylaşımına beğeni yağdıYeni dizisiyle ilgili paylaşımına beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
Netflix
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

İstanbul'da dikkat çeken görüntü! Osman Nuri Kabaktepe ve Canan Kaftancıoğlu el sıkıştı

İstanbul'da dikkat çeken görüntü! Osman Nuri Kabaktepe ve Canan Kaftancıoğlu el sıkıştı

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Sevgilisini böyle övdü: Tuvalete giderken bazen yetişemeyebiliyorsun...

Sevgilisini böyle övdü: Tuvalete giderken bazen yetişemeyebiliyorsun...

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Sevgilisiyle dudak dudağa pozları kasıp kavurdu!

Sevgilisiyle dudak dudağa pozları kasıp kavurdu!

Kimse katılmadı! Cenazede dikkat çeken detay

Kimse katılmadı! Cenazede dikkat çeken detay

Olay oldu! İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı

Olay oldu! İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.