Netflix Kal filmi konusu nedir? Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in rol aldığı Kal filmi oyuncu kadrosu!

Kal filmi, Netflix platformunda yerini aldı. Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerini paylaştığı Kal filminin oyuncu kadrosunda Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Berrak Tüzünataç, Ersin Arıcı ve Şükran Ovalı gibi isimler yer alıyor. İşte Netflix izleyicisiyle buluşan Kal filminin konusu...
Kal filminin konusuna ilişkin Netflix'te yayımlanan yazılı açıklama şu şekilde:
"Kız arakadaşı tarafından aniden terk edilen Semih, hayatına devam etmek içi umutsuzc çabalarken geçmişle yüzleşmeye başlar. 'Kal' aşk ve ayrılık hakkında 'biraz garip' bir hikaye..."
Kal filmi 11 Kasım 2022 Cuma günü Netflix'te izleyicisiyle buluştu
Kal filmi oyuncu kadrosu:
Dilan Çiçek Deniz
Burak Deniz
Ceyda Düvenci
Berrak Tüzünataç
Şükran Ovalı
Ersin Arıcı
Dolunay Soysert