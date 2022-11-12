Netflix Kal filmi konusu nedir? Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in rol aldığı Kal filmi oyuncu kadrosu!

Kal filmi, Netflix platformunda yerini aldı. Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerini paylaştığı Kal filminin oyuncu kadrosunda Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Berrak Tüzünataç, Ersin Arıcı ve Şükran Ovalı gibi isimler yer alıyor. İşte Netflix izleyicisiyle buluşan Kal filminin konusu...

NETFLİX'TEKİ KAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kal filminin konusuna ilişkin Netflix'te yayımlanan yazılı açıklama şu şekilde:

"Kız arakadaşı tarafından aniden terk edilen Semih, hayatına devam etmek içi umutsuzc çabalarken geçmişle yüzleşmeye başlar. 'Kal' aşk ve ayrılık hakkında 'biraz garip' bir hikaye..."

Kal filmi 11 Kasım 2022 Cuma günü Netflix'te izleyicisiyle buluştu

KAL FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kal filmi oyuncu kadrosu:

Dilan Çiçek Deniz

Burak Deniz

Ceyda Düvenci

Berrak Tüzünataç

Şükran Ovalı

Ersin Arıcı

Dolunay Soysert

