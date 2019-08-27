Netflix küratörler ile yeni listeler önermeye hazırlanıyor

Bu amaçla, tüm dizilerini, filmlerini izleyecek ve değerlendirmesini yaparak farklı zevkler için izleme listeleri oluşturacak küratörlerle anlaşan yayın platformu yakında bu listeleri hayata geçirecek.

Şu anda test aşamasında olan küratör listelerinin ne zaman tam olarak yayına gireceği belli değil. Test ise şimdilik sadece iOS uygulaması üzerinde yapılıyor.

Netflix kullanıcıları çoğu zaman, otomatik/yapay zeka tavsiyelerinden oluşan sayısız film ve dizi arasında browse yapıyorlar. Ancak çoğu da izleyecek güzel bir içerik bulamamaktan şikayetçi.

Küratörlerin nasıl çalışacağı da şimdilik bilinmiyor. Film ve sinema konusunda uzman editörlerin bu görevleri alması ve zamanlarının çoğunu Netflix dizilerini izleyerek geçirmesi gerekiyor. Dolayısıyla, üretkenliği olumsuz etkileyecek böyle bir görev için, genç sinemacılardan başka çalışan bulmak da kolay olmayacaktır. Öte yandan sadece “genç”lerin tavsiyelerine bakarak film ve dizi seçmek de herkesin ihtiyacına cevap vermeyecek. Zaten bu handikapla boğuşmamak için Netflix yapay zekalı tavsiye sistemini geliştirmişti. Ancak yapay zekanın da yeterli olmadığını yıllar sonra kabul etmek zorunda kaldı.

