Netflix müjdeyi verdi! Cem Yılmaz'ın dizisi 'Erşan Kuneri'nin yeni sezon tarihi belli oldu

Yayınlandığı ilk ayda zirveye demir atan “Erşan Kuneri”, Netflix’in Türkiye'de en çok izlenen yerli içeriği oldu. Yaratıcı dünyası, güçlü kalemi ve sınır tanımayan oyunculuğu ile Cem Yılmaz, Netflix ortaklığında içerisinde dizi, film ve stand-up projelerinin yer aldığı toplamda 6 projeye imza atacak.

ERŞAN KUNERİ'NİN YENİ SEZONU 2023'TE YAYINLANACAK

Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği dizide, başrollerde; Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak yer alıyor. Erşan Kuneri 2023’te yeni sezonuyla ve yepyeni hikayesiyle kaldığı yerden devam edecek.

CEM YILMAZ İLE NETFLİX BİRLİKTE 6 PROJEDE İMZA ATACAK

Bununla birlikte, Cem Yılmaz ve Netflix, içinde birden fazla formatı kapsayan bir anlaşmayı da müjdeledi. Yapılan anlaşmaya göre, Erşan Kuneri’nin 2. sezonu dahil olmak üzere toplamda 2 dizi, 2 film ve 2 stand-up projesine imza atıldı. Anlaşma dahilindeki ilk film olan “Do Not Disturb”un çekimlerinin sonbaharda başlaması planlanıyor.

