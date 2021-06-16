Netflix onları da bunalttı! Alina Boz ve Kubilay Aka'dan aylardır beklenen Aşk 101'le ilgili paylaşımı şaşırttı

Netflix Türkiye, ilk orijinal dizileri "Hakan: Muhafız" ve "Atiye" ile fantastik işlerde de ne kadar başarı yakalanabileceğini gösterdi. Sonraki işleri "Aşk 101" dizisi sayesinde de fantastik ve sıra dışı senaryolu projelerin istila ettiği dijital platformlara farklı bir soluk geldi. 1990'lar ve günümüz arasında gidip gelen bir gençlik dizisi olan "Aşk 101", pek çok ülkede izlenme rekorları kırdı. İstanbul'da bir lisede okuyan asi gençlerin öyküsü, herkesi kendi geçmişine götürdü ve büyük bir gizemle biten dizinin yeni sezonu merakla beklemeye başlandı. Pandemi koşullarına uygun olarak geçen yaz sete çıkan "Aşk 101" ekibi, ne yazık ki virüsten kaçamadı. Başrol oyuncuları Kubilay Aka, Alina Boz ve İpek Filiz Yazıcı başta olmak üzere pek çok kişi Covid-19'a yakalandı. Belirsiz bir süre boyunca ertelenen çekimlerden aylarca ses seda çıkmadı. Geçtiğimiz kasım ayında ise Netflix Türkiye hesabından beklenmeyen bir paylaşım yapıldı, "Aşk 101" çekimleri bitmişti. Bu gelişme "Aşk 101"i hevesle bekleyen izleyicileri heyecanlandırsa da aylardır başka bir haber alınamadı.