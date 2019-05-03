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Netflix ses kalitesi sorunu düzeltiliyor!

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TEKNOLOJİ  | 03.05.2019 07:59 | Son Güncelleme

Popüler dizi/film platformu olan Netflix, uzun zamandır ses kalitesindeki sorunlar nedeniyle eleştiriliyordu. Özellikle Stranger Things’ın son sezonunda yaşanan ses sorunları kullanıcıların gözünden kaçmamıştı. Netflix de bu sorun için bugün bir blog yazısı yayınladı ve sorunu kabul ettiğini açıkladı.

Netflix ses kalitesi sorunu düzeltiliyor!

Netflix, sorunu kabul ettiğini ve bunun için zaten çalışmalara çoktan başladığını belirttiği blog yazısında, bir de müjdeli haberi verdi. 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Netflix’in ses kalitesi 192 Kbps’dan 640 Kbps’ye yükselecek. Peki, bu fark nasıl anlaşılacak?

Ses kalitesinin 192 Kbps’dan 640 Kbps’ye yükselmesi standart kulaklıklar, mobil cihazlar veya laptoplardan pek fazla anlaşılmayacak. Netflix’in dediğine göre bu farkı anlamak için Dolby 5.1 veya Dolby Atmos ses sistemine sahip olmanız gerekiyor.

Ayrıca Netflix 640 Kbps standart olarak sunmayacak. Bu ses kalitesinden yararlanabilmek için minimumda 10 Mbps internet hızına sahip olmanız gerekiyor.

Netflix tanıtım videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
Netflix dizi

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