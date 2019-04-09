Netflix'ten Beyonce belgeseli! Geri sayım başladı

Netflix, Beyonce'nin 2018 Coachella Festivali'ndeki performansını belgesel haline getirdi.

Netflix, Beyonce'nin 2018 Coachella Festivali'ndeki performansıyla ilgili olduğu düşünülen yeni belgesel projesi 'Homecoming'in kısa tanıtımını yayınladı. Netflix'in Twitter hesabından paylaşılan tanıtımda, tıpkı Beyonce'nin Coachella'daki ikonik performansında giydiği sarı kıyafetin tonunun ve performanstaki gibi Yunan alfabesi harflerinin kullanılması dikkat çekti. Proje ile ilgili herhangi bir detay verilmezken, belgeselin 17 Nisan'da yayınlanacağı duyuruldu.

Geçen hafta US Weekly'de yer alan bir haberde, Beyonce'nin Netflix ile bir belgesel üzerinde çalıştığı duyurulmuştu.

İkiz bebeklerinin doğumundan kısa süre sonra Coachella Festivali'nde iki saat konser veren Beyonce'nin performansı, izleyenlerden tam not almıştı. Sahnede beş kostüm giyen Beyonce'nin Balmain tasarımı olan kıyafetleri de büyük beğeni almıştı.

