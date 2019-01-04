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Netflix'ten Bird Box uyarısı! 'Kendinize zarar vermeyin'

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 04.01.2019 02:26 | Son Güncelleme

Netflix’te yayınlanan ‘Bird Box’ isimli film, bir ‘challenge’ı da beraberinde getirdi. Netflix ise, yapımın yol açtığı akım için dikkatli olma uyarısında bulundu.

Netflix'ten Bird Box uyarısı! 'Kendinize zarar vermeyin'

Sandra Bullock’un başrolde yer aldığı Bird Box filmindeki karakterler, hikayeye göre görüldükleri takdirde insanların kendilerini öldürmesine neden olan şeytani varlıklara karşı kendilerini korumak için göz bağları takmak ve bir nehirde seyahat etmek zorunda kalıyor.

Filmin bu konsepti ise sosyal medyada yeni bir akıma yol açtı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, filmde olduğu gibi gözlerini bağlayarak günlük rutinlerine devam etmeye çalışıyor.

Netflix, yayılan bu akımdan ötürü bir ‘uyarı’ paylaşımında bulunarak “Bunu söylemek zorunda kaldığım için üzgünüm, ama Bird Box ‘challenge’ esnasında kendinize zarar vermeyin. Bunun nasıl başladığını biliyoruz, gelen sevgiye minnettarız ancak 2019’da sonu hastanede biten paylaşımlar görmek istemeyiz” ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix bird box

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