Netflix'ten büyük 'kaçış': Eylül ayında platformdan ayrılan popüler yapımlar alarm veriyor!

Sevilen dizi ve filmler Netflix kütüphanesinden siliniyor: Kaçırmamak için son günler!

Netflix aboneleri için alarm zilleri çalıyor! Her ay olduğu gibi, Eylül ayında da platformdan ayrılan birçok popüler yapım bulunuyor. Lisans sürelerinin dolmasıyla birlikte, izleyicilerin favori filmleri ve dizileri Netflix kütüphanesinden silinecek. Bu durum, aboneler arasında hayal kırıklığına yol açarken, kaçırmamak için son günlerin yaşandığı anlamına geliyor.

Eylül ayında Netflix'e veda edecek yapımlar arasında aksiyon tutkunlarının gözdesi 'Mad Max: Fury Road' yer alıyor. Charlize Theron ve Tom Hardy'nin başrollerini paylaştığı bu görsel şölen, post-apokaliptik dünyasında nefes kesen bir maceraya davet ediyor. Ayrıca, eleştirmenlerden tam not alan ve izleyicilerin gönlünde taht kuran komedi-drama dizisi 'The Good Place' de platformdan ayrılacak. Kristen Bell'in başrolünde olduğu dizi, ölümden sonraki yaşamı mizahi bir dille ele alıyor.

Gerilim ve aksiyon sevenler için Denis Villeneuve'ün yönettiği 'Sicario' da kaçırılmaması gereken bir yapım olarak öne çıkıyor. Emily Blunt, Benicio Del Toro ve Josh Brolin'in performanslarıyla dikkat çeken film, uyuşturucu kartelleriyle mücadeleyi konu alıyor. Ayrıca, Zach Cregger'ın korku filmi 'Barbarian' da Netflix'ten ayrılacak yapımlar arasında. 'Weapons' filmiyle benzer bir enerji arayanlar için 'Barbarian' kaçırılmaması gereken bir seçenek.

Netflix'in Eylül ayında kütüphanesinden kaldıracağı 100'e yakın yapım bulunuyor. Bu yapımlar arasında dünya savaşı temalı HBO mini dizileri, komedi yapımları ve farklı türlerdeki filmler de yer alıyor. Abonelerin, bu yapımları izlemek için son günleri değerlendirmesi gerekiyor. Netflix'in sürekli değişen içeriği, aboneleri yeni keşiflere yöneltirken, sevilen yapımlara veda etme zorunluluğunu da beraberinde getiriyor.

Netflix'ten ayrılacak yapımlar listesi, aboneler için bir uyarı niteliğinde. 'Mad Max: Fury Road', 'The Good Place', 'Sicario' ve 'Barbarian' gibi sevilen yapımları kaçırmamak için Eylül ayı sonuna kadar acele etmek gerekiyor. Netflix'in sürekli değişen içeriği, yeni keşifler için fırsatlar sunsa da, sevilen yapımlara veda etme zorunluluğu da yaratıyor.