Netflix'ten dev anlaşma! Ghibli'den çıkmış 21 animasyon filmi yayımlayacak

ABD, Kanada ve Japonya dışındaki ülkelerde yayına açılacak filmlerin arasında Komşum Totoro (My Neighbor Totoro), Princess Mononoke, Ruhların Kaçışı (Spirited Away), Arrietty, Yürüyen Şato (Howl’s Moving Castle), Küçük Denizkızı Ponyo (Ponyo) ve Marnie Oradayken (When Marnie Was There) gibi yapımlar var.

Netflix, animasyon yayınlarının sayısını arttırma çabasının bir parçası olarak Studio Ghibli’nin dağıtım ortağı Wild Bunch International’la anlaşmaya vardı.

Studio Ghibli’nin bu filmlerinden oluşan külliyat ilk kez 28 dilde altyazılı ve 20 kadar dildeyse dublajlı yayımlanacak.

1985’te Isao Takahata ve Hayao Miyazaki’nin kurduğu Studio Ghibli, 22 uzun metraj film çıkardı. Miyazaki’nin Oscar ödüllü Ruhların Kaçışı dahil filmlerin pek çoğu efsaneleşmiş durumda. Yönetmen, Time dergisinin 2005’te seçtiği en etkili kişiler arasında yer almıştı.

Studio Ghibli’den yapımcı Toshio Suzuki, “İçinde bulunduğumuz dönemde bir filmin izleyenlere ulaşmasını sağlayabilecek pek çok harika yol var. Hayranlarımıza kulak verdik ve film kataloğumuzu internet yayıncılığına açmaya kesin karar verdik. Dünyanın her yerinden insanların bu deneyim yoluyla Studio Ghibli’nin dünyasını keşfetmesini umuyoruz” dedi.