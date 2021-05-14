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Netflix'ten Fatih Terim sürprizi! Fatih Terim belgesi ne zaman çıkacak?

Seo Editör-8 Seo Editör-8
14.05.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en popüler dijital içerik üreticilerinden Netflix platformu, Galatasaray’ın yaşayan efsanesi Fatih Terim’in belgeselini çekeceğini açıkladı. Netflix Türkiye, Twitter’dan yaptığı paylaşımla, Fatih Terim’in belgeselinin yakında yayınlanacağını duyurdu.

Netflix'ten Fatih Terim sürprizi! Fatih Terim belgesi ne zaman çıkacak?

Fatih Terim de Netflix’in paylaşımını alıntılayarak, "Kameraları, ışıkları hazırla. Netflix Türkiye başlıyoruz…" ifadelerini paylaştı. NBA başta olmak üzere Avrupa’da sporun önemli isimlerinin belgeselini yapan Netflix, Türkiye’de ise ilk tercihini Fatih Terim’Den yana kullandı.

NETFLİX’TEN FATİH TERİM SÜRPRİZİ

Internet üzerinden abonelik yayıncılığı yapan Netflix, çektiği dizi, film ve belgesellerle dikkat çekiyor. Netflix, Türkiye’deki ilk belgeselini Fatih Terim için yapacağını açıkladı.

NBA başta Avrupa futbolunun önde gelen isimlerinin belgeselini yapan Netflix, Türkiye'de spor alanındaki ilk tercihini Fatih Terim'den yana kullandı. Netflix, Galatasaray ile adı özdeşleşen yaşayan efsane Fatih Terim'in belgeselini yapacağını açıkladı.

Netflix'ten Fatih Terim sürprizi! Fatih Terim belgesi ne zaman çıkacak

Netflix’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix’te" ifadeleri paylaşıldı.

Fatih Terim de Netflix’in paylaşımını alıntılayarak, "Kameraları, ışıkları hazırla. Netflix Türkiye başlıyoruz..." dedi.

Netflix'ten Fatih Terim sürprizi! Fatih Terim belgesi ne zaman çıkacak

FATİH TERİM BELGESELİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix’te yayınlanacak olan Fatih Terim belgeseli ile ilgili net bir tarih paylaşılmadı. Konuyla ilgili detaylar geldikçe haberimizden paylaşacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Netflix
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