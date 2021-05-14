Netflix'ten Fatih Terim sürprizi! Fatih Terim belgesi ne zaman çıkacak?

Netflix’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix’te" ifadeleri paylaşıldı.

Internet üzerinden abonelik yayıncılığı yapan Netflix, çektiği dizi, film ve belgesellerle dikkat çekiyor. Netflix, Türkiye’deki ilk belgeselini Fatih Terim için yapacağını açıkladı.

Fatih Terim de Netflix ’in paylaşımını alıntılayarak, "Kameraları, ışıkları hazırla. Netflix Türkiye başlıyoruz…" ifadelerini paylaştı. NBA başta olmak üzere Avrupa’da sporun önemli isimlerinin belgeselini yapan Netflix, Türkiye’de ise ilk tercihini Fatih Terim’Den yana kullandı.

FATİH TERİM BELGESELİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix’te yayınlanacak olan Fatih Terim belgeseli ile ilgili net bir tarih paylaşılmadı. Konuyla ilgili detaylar geldikçe haberimizden paylaşacağız.



