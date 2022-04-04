Netflix'ten flaş Will Smith kararı!

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar (Akademi) Ödülleri, geçtiğimiz hafta 94. kez düzenlenmişti. Oyuncu Will Smith'in eşine söylediği sözlerden dolayı sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a tokat atması ödül törenini gölgede bırakmıştı.

AKADEMİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Herkes "King Richard" filmiyle kazandığı Oscar ödülünün geri alınıp, alınmayacağını merakla beklerken ünlü aktör, 'Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini açıklamıştı.

RAFA KALKTI!

Hollywood Reporter'da yer alan habere göre; Netflix’in başrolde Will Smith’in rol almasını planladığı "Fast and Loose" filmi projesiyle ilgili karışıklık, Oscar Ödül Töreni’nden bir hafta önce yaşanmıştı.

Yönetmen David Leitch’in projeden ayrılmasından sonra Netflix, acil yönetmen arayışındaydı. Bu sırada ünlü oyuncunun Oscar töreninde eşinin rahatsızlığıyla ilgili şaka yapan sunucuya tokat attığı olay yaşandı. Netflix’in olayın ardından Smith'in film projesini rafa kaldırdığı öğrenildi.

"Fast and Loose", bir suç örgütü liderinin geçirdiği saldırıdan sonra hafızasını kaybetmesini konu alacaktı.

