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Netflix'ten Hakan: Muhafız müjdesi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 10.01.2019 16:24 | Son Güncelleme

İstanbul, 10 Ocak 2019 - Netflix, bugün ilk sezonu 14 Aralık 2018’de 190’dan fazla ülkede gösterime giren, başrolünü Çağatay Ulusoy’un üstlendiği, oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş ve Yurdaer Okur’un yer aldığı, yapımcılığını ise Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam’ın üstlendiği ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız’ın (The Protector) üçüncü ve dördüncü sezon onayı aldığını duyurdu.

Netflix'ten Hakan: Muhafız müjdesi

SÜRPRİZ İSİMLER!

İkinci sezonunda Engin Öztürk, Boran Kuzum, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu gibi başarılı isimlerin hikayeye renk katacağı fantastik drama türündeki dizi, hem Türkiye’de hem dünya çapında hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaştı. Şimdi ise çekimlerine önümüzdeki aylarda start verilecek olan 3. ve 4. sezonlar için hazırlıklara başlanıyor. Yeni sezonların 2020 yılında yayına girmesi planlanıyor.

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2 SEZON DAHA ÇEKİLECEK

Dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerden gelen tepkilerden mutluluk duyduklarını dile getiren Netflix Uluslararası Yapımlar Başkan Yardımcısı Kelly Luegenbiehl “Çok yetenekli bir oyuncu kadrosu ve yapım ekibiyle birlikte 2 sezon daha çekecek olduğumuz için heyecanlıyız. Aşk, aksiyon, komedi, macera gibi Türk dramalarından alışkın olduğumuz temaların yanı sıra fantastik öğeler de içeren, İstanbul’u hikayenin odağında tutan Hakan: Muhafız sayesinde tüm dünyadaki izleyicilerimizin Türk yapımlarının başarısına bir kez daha şahit olduğunu düşünüyoruz ve bu hikayeyi daha da genişleterek izleyicilerimizle buluşturacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

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HAKAN: MUHAFIZ HAKKINDA

Dizide sıradan ve genç Hakan’ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrenmesi ve yaşantısının bir anda altüst olarak epik bir maceraya adım atmasını izliyoruz.

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Geçmişle geleceğin, doğuyla batının buluştuğu 15 milyonluk İstanbul’da Hakan aslında hikayenin başında Kapalı Çarsı’daki bir esnaftan farksız herhangi bir genç. Oysaki çok kısa zamanda doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle onu çok başka bir dünya bekliyor olacak!

Hakan kendisi için çizilmiş kaderine nasıl tepki verecek, kendisi ondan beklenen son muhafız olabilecek mi?

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