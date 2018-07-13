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Netflix'ten La Casa de Papel'in yaratıcısı Álex Pina ile özel anlaşma

DİZİ HABERLERİ  | 13.07.2018 01:39 | Son Güncelleme

Netflix, en çok izlenen yerel orijinal yapımlarından biri olan La Casa de Papel'in yaratıcısı, ödüllü yapımcı ve yazar Álex Pina ile özel bir global anlaşma imzaladığını duyurdu.

Netflix'ten La Casa de Papel'in yaratıcısı Álex Pina ile özel anlaşma

Yapılan anlaşmaya göre, yapım şirketi Vancouver Media'nın kurucusu ve aynı zamanda 'Locked up - Vis a Vis', 'The Ship - El Barco' ve 'Paco's Men - Los hombres de Paco' gibi klasikleşmiş yapımların yaratıcısı Pina, önümüzdeki yıllarda çekilecek birçok Netflix yapımında görev alacak.

Netflix Uluslararası Orijinal Yapımlar Başkan Yardımcısı Erik Barmack şöyle konuştu: "Álex Pina ile anlaşma imzaladığımızı duyurmaktan dolayı son derece mutluyuz. Böylesine yaratıcı bir isim ve prodüksiyon ekibi ile çalışacağımız için heyecanlıyız. Álex'in vizyonu ve eşsiz hikaye anlatımı ile sınırların ötesine geçmeye devam edeceğine inanıyoruz."

Álex Pina ekledi: "Netflix'le çalışmak bir rüyanın gerçek olması gibi. Dizilerin en önemli kültürel unsurlardan biri haline geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Her dilden hikayelerle gezegenin en ücra köşelerine ulaşabilmek, yerel yapimlarin global seyircilerle buluşması, dünyanin dört bir yanından binlerce kişinin hayali. Devrim niteliğindeki bu dönüşüm yolculuğunda Netflix'in yanında yer almaktan dolayı son derece mutluyum."

Anlaşma kapsamında Pina, ilk iki kısmı global çapta olağanüstü bir başarı yakalayan La Casa de Papel'in 2019'da gösterime girmesi planlanan 3. kısmı da dahil pek çok yeni yapımın yapımcılığını ve senaryosunu üstlenecek. Henüz proje aşamasında olan kadın macera dizisi Sky Rojo'nun da 2019'da yapımına başlanacağı belirtildi.

Alex Pina Hakkında

Vancouver Media'nun kurucusu Alex Pina ve yapım ekibi İspanya'da kurgu sanatında ezber bozmaya devam ediyor. Televizyonla sınırlı kalmayan Pina, kariyerini film sektörüne de devam çevirdi. Yazıp, yönettiği Kamikaze (2004) filmi Miami Uluslararası Festivali'nde Seyirci Ödülü'nü kazandı. Kaleme aldığı ve yapımcılığını üstlendiği diğer filmler arasında ise 'Brain Drain - Fuga de cerebros' (Malaga Film Festivali Silver Biznaga Ödülü.), 'Three Steps above Heaven – Tres metros sobre el cielo', 'Brain Drain 2 - Fuga de Cerebros 2', ve İspanya'da en yüksek hasılata sahip filmlerden 'I Want You - Tengo ganas de ti' yer alıyor.

Yapımlarında sembolik ve etkileyici karakterle öne çıkan Pina, karakterleri yaratırken adrenalin ve duygusallığı birleştiriyor.

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