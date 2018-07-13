Netflix'ten La Casa de Papel'in yaratıcısı Álex Pina ile özel anlaşma

Yapılan anlaşmaya göre, yapım şirketi Vancouver Media'nın kurucusu ve aynı zamanda 'Locked up - Vis a Vis', 'The Ship - El Barco' ve 'Paco's Men - Los hombres de Paco' gibi klasikleşmiş yapımların yaratıcısı Pina, önümüzdeki yıllarda çekilecek birçok Netflix yapımında görev alacak.

Netflix Uluslararası Orijinal Yapımlar Başkan Yardımcısı Erik Barmack şöyle konuştu: "Álex Pina ile anlaşma imzaladığımızı duyurmaktan dolayı son derece mutluyuz. Böylesine yaratıcı bir isim ve prodüksiyon ekibi ile çalışacağımız için heyecanlıyız. Álex'in vizyonu ve eşsiz hikaye anlatımı ile sınırların ötesine geçmeye devam edeceğine inanıyoruz."

Álex Pina ekledi: "Netflix'le çalışmak bir rüyanın gerçek olması gibi. Dizilerin en önemli kültürel unsurlardan biri haline geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Her dilden hikayelerle gezegenin en ücra köşelerine ulaşabilmek, yerel yapimlarin global seyircilerle buluşması, dünyanin dört bir yanından binlerce kişinin hayali. Devrim niteliğindeki bu dönüşüm yolculuğunda Netflix'in yanında yer almaktan dolayı son derece mutluyum."