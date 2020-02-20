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Netflix’ten Türk dizilerini 190 ülkeye tanıtacak yeni özellik

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 21:47 | Son Güncelleme

Online dizi ve film platformu Netflix'in izleyicileri, Türkiye'de üretilen orijinal ve lisanslı yapımlara bundan sonra "Made in Turkey" koleksiyonuyla daha hızlı erişim sağlayabilecek.

Netflix’ten Türk dizilerini 190 ülkeye tanıtacak yeni özellik

Dünyanın lider eğlence servisi Netflix, Türkiye'nin hikayelerini dünyaya taşımak için bir adım daha attı. Orijinal ve lisanslı içerikleri tek bir içerik koleksiyonunda buluşturan Netflix, bu sayede 190 ülkedeki 167 milyonu aşkın üyesinin Türkiye'de üretilen yapımlara daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.

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Türkiye'de üretilen yapımların dünyaya tanıtılmasını hedefleyen koleksiyona ulaşmak için dünyanın dört bir yanındaki Netflix üyelerinin netflix.com/MadeInTurkey adresini ziyaret etmesi yeterli olacak. Koleksiyon, Netflix üyesi olmadığı halde, üyelere hangi Türk yapımlarının sunulduğunu görmek isteyen kişiler tarafından da ziyaret edilebilecek.

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PEK ÇOK FARKLI DİLDE İZLENEBİLİYOR

Diğer yandan Netflix, yerli yapımları sıkça tercih eden Türkiye'deki üyelerine yönelik de adımlar attı. Servisin web arayüzündeki navigasyon menüsüne eklenen 'Türk dizileri' ve 'Türk filmleri' seçenekleri sayesinde, Türkiye'deki 1.5 milyonu aşkın Netflix üyesi yerli yapımlara daha çabuk ulaşabilecek.

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Netflix'i akıllı televizyonları üzerinden izleyen üyeler ise kategori seçenekleri arasına eklenen 'Türk dizileri' ve 'Türk filmleri' seçeneklerinden faydalanabilecek.

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Netflix'in içerik kütüphanesinde dünya çapında ses getiren yabancı yapımların yanı sıra orijinal ve lisanslı çok sayıda Türkçe içerik yer alıyor. Bunların arasında Hakan: Muhafız, Atiye ve Rise of Empires: Ottoman gibi Netflix orijinal yapımlarına ek olarak Organize İşler: Sazan Sarmalı, Ezel, Leyla ile Mecnun, Ayla, Diriliş: Ertuğrul, Arif v 216, Masum gibi sayısız lisanslı yapım bulunuyor. Türkiye'de üretilen yapımlar, dünyanın dört bir yanındaki Netflix üyeleri tarafından farklı dillerdeki altyazı ve dublaj seçenekleriyle izlenebiliyor.

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netflix, netflix türkiye,

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