MAGAZİN

Netflix'ten Türkiye'ye özel La Casa de Papel tanıtımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.04.2018 14:12 | Son Güncelleme

İspanyol dizisi La Casa De Papel'in 2. sezonunun yayınlanmasıyla birlikte Netflix, dizeye özle İstanbul temalı fragmanı yayınladı. Fragman, sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

Netflix'ten Türkiye'ye özel La Casa de Papel tanıtımı

Bu sıralar ülkemizde oldukça popüler olan, Netflix yapımı İspanyol dizisi La Casa De Papel'in 2. sezonunun yayınlanmasıyla birlikte dizinin Netflix Türkiye tarafından çekilmiş İstanbul temalı fragmanı yayınlandı. Fragman, sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

İSTANBUL TEMALI FRAGMAN

Galata Kulesi'nin görüntüsüyle başlayan fragman, karakterin çay içmesi ve çarşıyı dolaşmasıyla devam ediyor. İstanbul'un birçok güzelliği anlatılıyor. Görüntülerde insanların önlerindeki telefon ya da bilgisayardan bu diziyi izliyor.

netflix-ten-turkiye-ye-ozel-la-casa-de-papel-10733381_8389_m

Birinci sezonu oldukça ilgi gören dizinin ikinci sezonun da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

netflix-ten-turkiye-ye-ozel-la-casa-de-papel-10733381_7303_m

netflix-ten-turkiye-ye-ozel-la-casa-de-papel-10733381_200_m

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
netflix La Casa De Papel

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hülya Avşar'ın filmi Selfi'den ilk görüntüler

Hülya Avşar'ın filmi Selfi'den ilk görüntüler

Fulden Uras'a şoke eden ölüm tehdidi!

Fulden Uras'a şoke eden ölüm tehdidi!

'Stranger Things'ten çalıntı iddialarına yanıt

'Stranger Things'ten çalıntı iddialarına yanıt

Ayrılık acısı kilo aldırdı!

Ayrılık acısı kilo aldırdı!

Burak Deniz kapıda kaldı!

Burak Deniz kapıda kaldı!

Aleyna Tilki parasını yönetecek

Aleyna Tilki parasını yönetecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.