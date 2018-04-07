Netflix'ten Türkiye'ye özel La Casa de Papel tanıtımı

Bu sıralar ülkemizde oldukça popüler olan, Netflix yapımı İspanyol dizisi La Casa De Papel'in 2. sezonunun yayınlanmasıyla birlikte dizinin Netflix Türkiye tarafından çekilmiş İstanbul temalı fragmanı yayınlandı. Fragman, sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

İSTANBUL TEMALI FRAGMAN

Galata Kulesi'nin görüntüsüyle başlayan fragman, karakterin çay içmesi ve çarşıyı dolaşmasıyla devam ediyor. İstanbul'un birçok güzelliği anlatılıyor. Görüntülerde insanların önlerindeki telefon ya da bilgisayardan bu diziyi izliyor.

Birinci sezonu oldukça ilgi gören dizinin ikinci sezonun da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.