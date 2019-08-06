Netflix, The OA dizisini iptal etti

Bilim kurgu hayranlarının merakla takip ettiği, Netflix yapımı bilim kurgu dizisinden üzücü haber geldi. Yatatıcılığını Brit Marling ve Zal Batmanglij’in üstlendiği ve 2016 yılından beri şimdiye dek 2 sezonunu izleme fırsatı bulduğumuz yapımın 3. sezonu gelmeyecek.

Dizinin 2. sezonu uzun bir aradan sonra geçtiğimiz mart ayı Netflix ekranlarına gelmiş ve o zamandan beri de sonrasına dair bir haber paylaşılmamıştı. Sonunda bu belirsizlik bozuldu. Kanal 2 sezonun ardından diziyi iptal etti. Dizinin yaratıcılarından Marling kararı Twitter adresi üzerinden duyurdu.

Kadrosunda Brit Marling, Jason Isaacs, Emory Cohen, Patrick Gibson, Phyllis Smith, Brendan Meyer, Ian Alexander, Brandon Perea ve Sharon van Etten gibi isimlerin bulunduğu yapımın iptal kararı pek de beklenen bir durum değildi.

Dizinin yapımcılığını True Detective, The Knick gibi dizilerden de hatırladığımız Anonymous Content üstleniyordu.

The OA hayranları dizinin başka bir platformda yeniden hayat bulması için Twitter’da #SaveTheOA kampanyası başlattı.



