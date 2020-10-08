Netflix, The Walking Dead'in yeni sezonunu kaldırdı

The Walking Dead 10. sezonu, Netflix'te yayınlanmasından kısa bir süre kaldırıldı. Netflix kullancıları dizinin yeni sezonunun önce yayınlanıp ardından kaldırılmasının ardından sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.
Covid-19 salgını nedeniyle çekimlere ara verilmesinin ardından yeniden başlayan The Walking Dead dizisi, 10. sezonuyla Türkiye’de ilk kez FX platformunda yayınlandı. Dizi 6 Ekim Salı saat 00.00'da Netflix'te yayınlandı.
T24'ün haberine göre; Dizinin yayınlanmasından saatler sonra Netflix, The Walking Dead'in yeni sezonunu platformdan kaldırdı. Şaşkınlık yaşayan kullancılar, sosyal medyadan Netflix'i etiketleyerek olayın nedenini sorguladı.
Netflix'ten ise henüz bir açıklama gelmedi.
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