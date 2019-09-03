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Netflix Türkiye'den yeni açıklama: Benim sizi bırakmaya hiç niyetim yok

sesamos sesamos
DÜNYA  | 03.09.2019 21:42 | Son Güncelleme

Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabında, internet üzerinden yayın yapan televizyon kanalları ve medya kuruluşlarına RTÜK denetimi getirilmesinin ardından Türkiye piyasasından çekileceği iddialarıyla ilgili paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Benim sizi bırakmaya hiç niyetim yok, söylentilere kulak asıp kendinizi lütfen üzmeyin" dendi.

Netflix Türkiye'den yeni açıklama: Benim sizi bırakmaya hiç niyetim yok

İnternet üzerinden yayın yapan televizyon kanalları ve medya kuruluşlarına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getirilmesinin ardından Türkiye piyasasından çekileceği ileri sürülen Netflix Türkiye'den yeni bir açıklama geldi.

Resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada "Benim sizi bırakmaya hiç niyetim yok... Söylentilere kulak asıp kendinizi lütfen üzmeyin" dendi.

Söz konusu hesapta, "Kanka sansür olayı da yok di mi?" sorusu da şöyle yanıtlandı:

"Çocukları yaşlarına uygun olmayan içeriklerden korumak ekipçe önceliğimiz. Bunu yaparken senin istediğini özgürce izlemen de bizim için bir o kadar önemli. Ayrıca böyle bir taleple karşılaşmadık."

tweet

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Türkiye rtük sansür

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