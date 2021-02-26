Netflix Türkiye Mart 2021 takvimini duyurdu! İşte yayınlanacak dizi, film ve belgeseller...

Netflix'e Mart ayında gelecek yeni yapımlar ve yeni sezonlar duyuruldu. Önümüzdeki ay Türkiye’de yayınlanacak olan yapımlar merak konusu oldu.
Kusursuz bir eş bulmanın yolunu keşfeden ekipte yer alan DNA araştırmacısı, yepyeni ve cüretkar bir çöpçatanlık hizmeti kurduğunda aşk ile yalanlar iç içe geçer. 12 Mart’ta yayınlanması beklenen dizi, bilim kurgu türünde olacak. Projenin başrollerini ise Hannah Ware, Zoe Tapper ve Dimitri Leonidas üstlenecek.
Formula 1'in kıyasıya rekabetle dolu her sezonunda pilotlar, yöneticiler ve takım sahipleri, hayatı hem pistte hem de pist dışında hızlı yaşıyor. Önceki sezonlarıyla Formula 1 tutkunlarının beğenisini kazanan belgesel formatında ilerleyen dizi yeni sezonuyla 19 Mart’ta seyircisinin karşısına çıkacak. Yeni sezonunda 2020 şampiyonasını ele alan dizi, pilotların turnuvası sırasında yaşadıkalarını konu alıyor.
“La Casa De Papel” dizisinin yaratıcılardan 19 Mart’ta yeni bir dizi daha geliyor. Başrollerinde Veronica Sanchez, Miguel Angel Silvestre, Asier Etxeandia’nın paylaştığı dizide muhabbet tellallarından ve onun adamlarından kaçan üç kadın özgürlüklerinin peşinden koşarak çılgın bir maceraya atılır.
Viktorya dönemi Londrası'nda yaşayan sıra dışı bir grup genç, Dr. Watson ve karanlık iş ortağı Sherlock Holmes için birtakım doğaüstü suçları çözmeye çalışır. Tom Bidwell tarafından yaratılan dizinin başrollerini Mckell David, Tahddea Graham ve Jojo Macari paylaşıyor. 26 Mart’ta yayınlanacak dizi şimdiden büyük bir heyecan uyandırmayı başardı.
12 Mart'ta yayınlanacak olan Kağıttan Hayatlar isimli film, Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu bir Türk filmi olarak karşımıza çıkacak. Mehmet isimli bir çöpçünün hikayesinin anlatıldığı film, ilk planlamalarda "Mücadele Çıkmazı" olarak isimlendirilmişti. Ancak bu isim, kısa bir süre önce Kağıttan Hayatlar olarak değiştirildi.
Yes Day, bir aile filmi olarak 12 Mart'ta yayınlanacak. Ebeveynler, çocuklarına daha çok hayır demektedirler. Bunun farkına varan aile, bir günlüğüne de olsa çocuklarına evet demeye karar veriler ve onun her isteğini yerine getirirler.
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