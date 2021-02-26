Netflix Türkiye Mart 2021 takvimini duyurdu! İşte yayınlanacak dizi, film ve belgeseller...

Netflix'e Mart ayında gelecek yeni yapımlar ve yeni sezonlar duyuruldu. Önümüzdeki ay Türkiye’de yayınlanacak olan yapımlar merak konusu oldu.

THE ONE (GERÇEK AŞK)

Kusursuz bir eş bulmanın yolunu keşfeden ekipte yer alan DNA araştırmacısı, yepyeni ve cüretkar bir çöpçatanlık hizmeti kurduğunda aşk ile yalanlar iç içe geçer. 12 Mart’ta yayınlanması beklenen dizi, bilim kurgu türünde olacak. Projenin başrollerini ise Hannah Ware, Zoe Tapper ve Dimitri Leonidas üstlenecek.

FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE

Formula 1'in kıyasıya rekabetle dolu her sezonunda pilotlar, yöneticiler ve takım sahipleri, hayatı hem pistte hem de pist dışında hızlı yaşıyor. Önceki sezonlarıyla Formula 1 tutkunlarının beğenisini kazanan belgesel formatında ilerleyen dizi yeni sezonuyla 19 Mart’ta seyircisinin karşısına çıkacak. Yeni sezonunda 2020 şampiyonasını ele alan dizi, pilotların turnuvası sırasında yaşadıkalarını konu alıyor.

SKY ROJO

“La Casa De Papel” dizisinin yaratıcılardan 19 Mart’ta yeni bir dizi daha geliyor. Başrollerinde Veronica Sanchez, Miguel Angel Silvestre, Asier Etxeandia’nın paylaştığı dizide muhabbet tellallarından ve onun adamlarından kaçan üç kadın özgürlüklerinin peşinden koşarak çılgın bir maceraya atılır.