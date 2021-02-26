MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Netflix Türkiye Mart 2021 takvimini duyurdu! İşte yayınlanacak dizi, film ve belgeseller...

Netflix Türkiye Mart 2021 takvimini duyurdu! İşte yayınlanacak dizi, film ve belgeseller...

26.02.2021 16:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Netflix Türkiye Mart 2021 takvimini duyurdu! İşte yayınlanacak dizi, film ve belgeseller...

Dünyanın en popüler dijital içerik platformlarından biri olarak kabul edilen Netflix, Mart 2021 yayın takvimini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre kullanıcılar Mart ayı içerisinde yeni yapımlarla buluşacak. Peki Mart 2021’de Netflix’te hangi yapımlar yer alacak?

Netflix'e Mart ayında gelecek yeni yapımlar ve yeni sezonlar duyuruldu. Önümüzdeki ay Türkiye’de yayınlanacak olan yapımlar merak konusu oldu.

THE ONE (GERÇEK AŞK)

the one

Kusursuz bir eş bulmanın yolunu keşfeden ekipte yer alan DNA araştırmacısı, yepyeni ve cüretkar bir çöpçatanlık hizmeti kurduğunda aşk ile yalanlar iç içe geçer. 12 Mart’ta yayınlanması beklenen dizi, bilim kurgu türünde olacak. Projenin başrollerini ise Hannah Ware, Zoe Tapper ve Dimitri Leonidas üstlenecek.

FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE

FORMULA 1

Formula 1'in kıyasıya rekabetle dolu her sezonunda pilotlar, yöneticiler ve takım sahipleri, hayatı hem pistte hem de pist dışında hızlı yaşıyor. Önceki sezonlarıyla Formula 1 tutkunlarının beğenisini kazanan belgesel formatında ilerleyen dizi yeni sezonuyla 19 Mart’ta seyircisinin karşısına çıkacak. Yeni sezonunda 2020 şampiyonasını ele alan dizi, pilotların turnuvası sırasında yaşadıkalarını konu alıyor.

SKY ROJO

SKY ROJO

“La Casa De Papel” dizisinin yaratıcılardan 19 Mart’ta yeni bir dizi daha geliyor. Başrollerinde Veronica Sanchez, Miguel Angel Silvestre, Asier Etxeandia’nın paylaştığı dizide muhabbet tellallarından ve onun adamlarından kaçan üç kadın özgürlüklerinin peşinden koşarak çılgın bir maceraya atılır.

THE IRREGULARS

THE IRREGULARS

Viktorya dönemi Londrası'nda yaşayan sıra dışı bir grup genç, Dr. Watson ve karanlık iş ortağı Sherlock Holmes için birtakım doğaüstü suçları çözmeye çalışır. Tom Bidwell tarafından yaratılan dizinin başrollerini Mckell David, Tahddea Graham ve Jojo Macari paylaşıyor. 26 Mart’ta yayınlanacak dizi şimdiden büyük bir heyecan uyandırmayı başardı.

KAĞITTAN HAYATLAR

KAĞITTAN HAYATLAR

12 Mart'ta yayınlanacak olan Kağıttan Hayatlar isimli film, Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu bir Türk filmi olarak karşımıza çıkacak. Mehmet isimli bir çöpçünün hikayesinin anlatıldığı film, ilk planlamalarda "Mücadele Çıkmazı" olarak isimlendirilmişti. Ancak bu isim, kısa bir süre önce Kağıttan Hayatlar olarak değiştirildi.

YES DAY

YES DAY

Yes Day, bir aile filmi olarak 12 Mart'ta yayınlanacak. Ebeveynler, çocuklarına daha çok hayır demektedirler. Bunun farkına varan aile, bir günlüğüne de olsa çocuklarına evet demeye karar veriler ve onun her isteğini yerine getirirler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
11 yıl sonra Lost tartışmasının fitilini ateşledi11 yıl sonra Lost tartışmasının fitilini ateşledi
Yılbaşı programına konuk olunca merak edildiYılbaşı programına konuk olunca merak edildi
Anahtar Kelimeler:
Netflix, Çağatay Ulusoy,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tanıştıktan 2 saat sonra aynı yatağa girdiler!

Tanıştıktan 2 saat sonra aynı yatağa girdiler!

Bomba iddia! 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'

Bomba iddia! 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

'F.Bahçe Boupendza için iyi teklif yaptı'

'F.Bahçe Boupendza için iyi teklif yaptı'

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Canlı yayında ilginç anlar! Olay oldu

Canlı yayında ilginç anlar! Olay oldu

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç'ten tecavüz sahnesi itirafı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç'ten tecavüz sahnesi itirafı

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Diğer Haberler

Osman Sonant Netflix dizisinde başrol oldu

Netflix dizisinde başrol oldu!

11 yıl sonra Lost tartışmasının fitilini ateşledi

11 yıl sonra Lost tartışmasının fitilini ateşledi

Camdaki Kız oyuncuları belli olmaya başladı! Burcu Biricik'ten sonra...

Oyuncu kadrosu belli olmaya başladı! Bomba isimler

Reality şovların en cüretkâr isimleri! 'Tanıştıktan 2 saat sonra...'

Tanıştıktan 2 saat sonra aynı yatağa girdiler!

Elite dizisinden bir iyi bir kötü haber!

Tepkileri umursamadılar! Cüretkâr sahnelerin yenisi geliyor

Dünyanın en heyecan verici şovu Victoria’s Secret defilesinin bilinmeyenleri ortaya çıkıyor

Dünyanın en heyecan verici şovunun bilinmeyenleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.