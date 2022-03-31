Netflix Uysallar dizisi oyuncuları kimler? Uysallar dizisi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu!

Uysallar dizisi oyuncuları ve konusu sorgulanmaya başladı. Netflix’te yayınlanan Uysallar dizisi oyuncuları arasında Öner Erkan, Songül Öden, Haluk Bilginer, Uğur Yücel gibi isimler bulunuyor. Peki Uysallar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte tüm kadro ve detaylar...

UYSAL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Uysal dizisi oyuncuları arasında bulunan isimler şöyle:

Öner Erkan,

Haluk Bilginer,

Songül Öden,

Uğur Yücel,

Nezahaet Erden,

Umut Yeşildağ,

Serkan Altunorak,

İbrahim Selim,

Durukan Ordu.

UYSALLAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide orta yaş bunalımına giren bir mimar, gizli bir punk hayatı yaşamaya başlar ancak ailesinin diğer fertleri de kendi kriz dolu hayatlarıyla boğuşurlar. Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözükebilmekte fakat aslında her birinin birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır.



