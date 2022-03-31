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Netflix Uysallar dizisi oyuncuları kimler? Uysallar dizisi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu!

31.03.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’te yayınlanan Uysallar dizisinin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Onur Saylak'ın yönettiği ve Hakan Günday`ın senaryosunu kaleme aldığı dizinin ilk sezonu yayınlandı. Peki Netflix Uysallar dizisi oyuncuları kimler? Uysallar dizisi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

Netflix Uysallar dizisi oyuncuları kimler? Uysallar dizisi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu!

Uysallar dizisi oyuncuları ve konusu sorgulanmaya başladı. Netflix’te yayınlanan Uysallar dizisi oyuncuları arasında Öner Erkan, Songül Öden, Haluk Bilginer, Uğur Yücel gibi isimler bulunuyor. Peki Uysallar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte tüm kadro ve detaylar...

UYSAL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Uysal dizisi oyuncuları arasında bulunan isimler şöyle:

Öner Erkan,
Haluk Bilginer,
Songül Öden,
Uğur Yücel,
Nezahaet Erden,
Umut Yeşildağ,
Serkan Altunorak,
İbrahim Selim,
Durukan Ordu.

UYSALLAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

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Dizide orta yaş bunalımına giren bir mimar, gizli bir punk hayatı yaşamaya başlar ancak ailesinin diğer fertleri de kendi kriz dolu hayatlarıyla boğuşurlar. Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözükebilmekte fakat aslında her birinin birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır.


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Netflix Haluk Bilginer Öner Erkan Uysallar dizisi
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