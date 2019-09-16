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Netflix Witcher serisi için büyük yatırım yaptı

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TEKNOLOJİ  | 16.09.2019 10:48 | Son Güncelleme

Netflix Witcher serisini hazırladığını duyurduğunda büyük ilgi toplamıştı. Ancak dizinin yayına gireceği tarih belli değildi. Bugüne kadar…

Netflix Witcher serisi için büyük yatırım yaptı

CD Projekt Red’in hazırladığı ünlü video oyun serisi Witcher için hazırlanan dizi film hakkındaki detaylar büyük bir sır gibi saklanıyordu. Netflix’in diziye büyük yatırım yaptığı ve Witcher’in yeni “Game of Thrones” olacağı konuşuluyordu.

Sadece video oyunları bile on milyonlarca satılan Witcher serisinin dizisi merakla beklenirken, Netflix sadece merak uyandıran küçük duyuru videoları yayınlıyordu.

Netflix Twitter hesabından yapılan bir duyuruda, yeni yayına girecek dizilerin ilk yayınına kalan günler için bir post paylaştı. Ancak tüm diziler, daha önce yayın tarihleri belli olan dizilerken, Witcher’ın araya yanlışlıkla karıştığı anlaşıldı. Yapılan hesaba göreyse yayın tarihi 17 Kasım olarak ortaya çıktı.

Netflix’in bu tarihe uyup uyumayacağı şimdilik bilinmiyor ancak 17 Kasım’ın sosyal medya yöneticisine gönderilen kesinleşmiş tarihler arasına karıştığı düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Witcher Netflix

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