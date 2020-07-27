Netflix yeni Türk dizisi Fatma'yı duyurdu! Burcu Biricik başrolde! İşte Fatma dizisi konusu

Netflix Türkiye yeni dizisi Fatma'yı duyurdu. Diziye adını veren Fatma isimli bir karakterin hayatını anlatan dizinin başrolünde Bana Masal Anlatma, Her Şey Seninle Güzel ve Çiçero gibi filmlerden tanıdığımız Burcu Biricik yer alıyor.

Netflix Türkiye sosyal medya hesaplarından Burcu Biricik'in fotoğrafını paylaşarak "Aramıza hoş geldin Fatma. Heyecanlı bir geri sayım başladı" notunu yazdı. Burcu Biricik ise paylaşımında, "İçim kıpır kıpır heyecandan. Sete çıkmak için geri sayıma başladık . Fatma’yı sizle tanıştırmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Dizinin senaryosunu Özgür Önurme yazarken Özer Feyzioğlu ise yönetmenliğini üstleniyor. İdea Film'in yapımcısı olduğu Fatma dizisinin çekimlerine önümüzdeki haftalarda başlanacak.

FATMA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hapisten çıktığında kaybolan kocasını arayan ve temizlikçilik yapan Fatma beklenmedik bir anda cinayet işliyor. Kocası Zafer’in karanlık bağlantılarının bu cinayetten haberdar olmasıyla birlikte Fatma hayatta kalmak adına öldürmeye başlar ve olaylar gelişir.

Öldürmeye başlamasıyla Fatma hayatının değiştiğini görür ve öldürmek bugüne kadar yaşadığı her şeyin intikamını alabileceği bir rutin haline gelir.



