Netflix, Zendaya ve John David Washington'lı Malcolm & Marie filminin haklarını satın aldı

Zendaya ve John David Washington'ın başrollerini üstlendiği Malcolm & Marie filminin haklarını Netflix 30 milyon dolara satın aldı. Netflix, bu sene de festival filmlerini boş geçmeyerek Halle Berry’nin ilk yönetmenlik denemesi olan Bruised için 20 milyon dolar harcamıştı. Platform aynı zamanda Vanessa Kirby'le Shia LaBeouf'u bir araya getiren drama "Pieces of a Woman"ı satın aldı.

Sam Levinson’ın yönetmenliğini üstlendiği film, bu yaz koronavirüs pandemisinin yaşandığı günlerde çekildi. Yapım ekibinin, seti Covid'den arındırmak ve WGA, DGA ve SAG-AFTRA gibi büyük loncaların onayını kazanmak için büyük çaba harcadığı söyleniyor. Malcolm & Marie; bir film yapımcısı ve kız arkadaşının yaşadıklarını konu alıyor.

Yönetmen Levinson ile filmin başrol oyuncusu Zendaya daha önce Euphoria dizisinde birlikte çalışmıştı. Levinson yaptığı açıklamada; "Birçoğu benim 'Euphoria' ailem olan bu oyuncu kadrosuna ve ekibe böylesine belirsiz zamanlarda bir araya geldikleri için fazlasıyla minnettarım. Bu filmi birlikte yapabildiğimiz için kendimizi ayrıcalıklı hissettik ve bunu büyük bir sevgiyle yaptık. Bu maceranın, film yapımcılarına, hikayelerini dünyanın her yerinden izleyicilere ulaştırma özgürlüğünü tanıyan Netflix'le finale ulaşacak olmasından dolayı hepimiz heyecan duyuyoruz." dedi.

