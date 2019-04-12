Nevruz tatili beklentileri karşılamadı

Her yıl 13 günlük Nevruz tatili için Van başta olmak üzere Türkiye’ye gelen İranlı turist sayısında yüzde 20 oranında azalma yaşandı. Gerek İran hükümetinin uyguladığı yüksek harçlar, gerek dolar ve Türk Lirası'nın İran parasına göre değer kazanması, İranlı turist sayısında azalmaya neden oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Nevruz tatili nedeniyle kentte ‘5. Shopping Fest’i düzenlediklerini ifade ederek, “Bu yıl geçen yıllara oranla istenilen düzeyde İranlı giriş yapmadı. Bunun sebebi, kapı girişlerindeki harçların artması, İran’daki ekonominin iyi olmayışı, doların İran parası karşısında 13 katına yükselmiş olması ve Türk parasının İran parası karşısında 3 kat değer kazanmış olmasıdır. Bu da ister istemez İranlının kentimize gelmesi noktasında kişi sayısında azalmaya neden olmuştur” dedi.

"KAYIT DIŞI KALIYOR"

Son dönemlerde artan 1+1 ve rezidanslar nedeniyle İranlı sayısında istatistiki bilgilere tam ulaşamadıklarını dile getiren Aktuğ, “Son dönemde artan 1+1 ve rezidanslar kayıt dışı kalıyor ve istatistiki bilgilere dahil olmuyor. İranlı misafirlerimiz de ailece geldikleri için 1+1 veya rezidansları tercih ediyorlar. Çünkü bu onlar için daha ekonomik oluyor. Ancak bu durum kayıt alınamadığı için bizlere olumlu yansımıyor” ifadelerini kullandı.