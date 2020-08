Nevşehir Belediyespor Efe Can Çölbekler’i kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarına başlayan Nevşehir Belediyespor Tecrübeli file bekçisi Onur Behiç Özalgan Transferinin ardından ikinci takviyesini Erokspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Efe Can Çölbekler ile anlaşarak yaptı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor tecrübeli orta saha oyuncusu Efe Can Çölbekler ile sözleşme imzaladı. Kariyerinde Osmanlıspor, Keçiörengücü, Bugsaş Spor, Siirtspor ve son olarak Erokspor formaya giyen tecrübeli orta saha oyuncusu ile Kulüp binasında gerçekleşen görüşmeler sonucu anlaşmaya varılan Efe Can Çölbekler, ’’Yönetimin yaklaşımı ve hedefleri doğrultusunda böyle güzel bir şehir ve takıma gelmemek için bir nedenim yoktu. Nevşehir Belediyespor hedefleri olan bir takım camiamıza hayırlısı olsun’’ ifadelerini kullandı.



PARTNER Esnekliğini sergiledi