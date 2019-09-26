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Nevşehir'de 40 yıllık eşini uyurken bıçaklayarak öldüren koca gözaltına alındı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 26.09.2019 11:09 | Son Güncelleme

Nevşehir'dee psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Taşkıran (63), 40 yıllık eşi Melahat Taşkıran'ı (59) uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü. Eşini öldüren Mustafa Taşkıran jandarma tarafından gözaltına alındı.

Nevşehir'de 40 yıllık eşini uyurken bıçaklayarak öldüren koca gözaltına alındı

Olay, saat 05.00 sıralarında merkeze bağlı Göre beldesi Afet Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen işçi emeklisi Mustafa Taşkıran, yanında uyuyan eşi Melahat Taşkıran'ı karnından ve göğsünden bıçakladı.

ANNESİNİ KANLAR İÇERİSİNDE BULDU

Gelen sesler üzerine anne ve babasının yatak odasına giren çiftin tek çocuğu Ayhan Taşkıran (30), annesini kanlar içinde buldu.

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GÖZALTINA ALINDI

Ayhan Taşkıran'ın ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri, Melahat Taşkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Mustafa Taşkıran jandarma tarafından gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir kadın cinayeti bıçaklama

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