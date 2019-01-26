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Nevşehir’de ilk kez bir kadın hakem maça çıktı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 26.01.2019 15:16 | Son Güncelleme

Nevşehir tarihinin ilk kadın hakemi bugün ilk kez bugün bir futbol maçında görev aldı.

Nevşehir tarihinin ilk kadın hakemi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokul öğrencisi olan Münevver Ulusay oldu. Ulusay bugün oynanan U15 futbol liginde Nevşehir Belediyespor -Kapadokya Avanosspor maçının yardımcı hakemi olarak görev aldı.

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi futbol sahasında oynanan Nevşehir Belediyespor-Kapadokya Avanos maçında İl Hakem Kurulu Başkanı Nazmi Orhan ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mustafa Avcı Nevşehir tarihinin ilk kadın hakemi olan Münevver Ulusay’a plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

Çocukluğundan beri futbola ilgili olduğunu söyleyen Ulusay, “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde Beden Eğitimi öğrencisiyim ve hakemlik yapıyorum. Bölümüm dolayısıyla ve küçüklüğümden gelen ilgi dolayısıyla futbola ilgim vardı. Futbolda kadınların az olması dikkatimi çekti. Herkes yapıyorken biz neden yapamayalım diye düşündüm ve hakem olmaya karar verdim. Kadınlar her işi yapabilirler. Geride durmalarına gerek yok. Ben burada şuan kadınları temsil ediyorum. Bu işte de başarılı olabileceğimizi göstermek istiyorum. Kadınlar hayatlarında tüm noktalarda kendilerini göstersinler. Biz yaparız” dedi.

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Nevşehir İl Hakem Kurulu Başkanı Nazmi Orhan da uzun yıllar sonra kadın hakemi futbol camiasına kazandırdıkları için mutlu olduklarını vurgulayarak, “Camiamız içerisinde Nevşehir’de büyük bir eksikliğimiz kadın hakem olmamasıydı. Uzun yıllardır bunun özlemini çekiyorduk. Muhafazakar bölge olduğumuz için gençleri bulabilsek de ailesi izin vermiyordu. Bu kızımız üniversitede okuyor. Bu bir ilk oldu. Umarım bu ilkin devamı gelir” diye konuştu. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi futbol sahasında oynanan müsabakayı ASKF Başkanı Mustafa Avcı, Futbol temsilcisi Mehmet Tolga Karaca, İl Hakem Kurulu Başkanı Nazmi Orhan takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Münevver Ulusay Nevşehir Belediyespor Kapadokya Avanosspor

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