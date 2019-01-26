Nevşehir’de ilk kez bir kadın hakem maça çıktı

Nevşehir tarihinin ilk kadın hakemi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokul öğrencisi olan Münevver Ulusay oldu. Ulusay bugün oynanan U15 futbol liginde Nevşehir Belediyespor -Kapadokya Avanosspor maçının yardımcı hakemi olarak görev aldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi futbol sahasında oynanan Nevşehir Belediyespor-Kapadokya Avanos maçında İl Hakem Kurulu Başkanı Nazmi Orhan ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mustafa Avcı Nevşehir tarihinin ilk kadın hakemi olan Münevver Ulusay’a plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

Çocukluğundan beri futbola ilgili olduğunu söyleyen Ulusay, “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde Beden Eğitimi öğrencisiyim ve hakemlik yapıyorum. Bölümüm dolayısıyla ve küçüklüğümden gelen ilgi dolayısıyla futbola ilgim vardı. Futbolda kadınların az olması dikkatimi çekti. Herkes yapıyorken biz neden yapamayalım diye düşündüm ve hakem olmaya karar verdim. Kadınlar her işi yapabilirler. Geride durmalarına gerek yok. Ben burada şuan kadınları temsil ediyorum. Bu işte de başarılı olabileceğimizi göstermek istiyorum. Kadınlar hayatlarında tüm noktalarda kendilerini göstersinler. Biz yaparız” dedi.