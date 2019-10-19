Nevşehir’de kahreden kaza! Görüntüler ortaya çıktı

Nevşehir’de 15 Ekim Salı günü gece saatlerinde Zübeyde Hanım caddesinde karşıdan karşıya geçmek isterken Mustafa E. yönetiminde ki 06 DR 8304 plakalı otomobilin hızla çarpıp olay yerinden kaçtığı görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Yasemin Gül’ün karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı anda otomobil hızla gelmesinin ardından Gül’ün çığlık attığı duyuluyor. Otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı anda çevredeki vatandaşlar ve diğer araç sürücüleri kaza yerinde durarak Yasemin Gül’ün yardımına koştuğu görülürken 23 yaşındaki genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'BABA SUÇU OĞLUNA ATTI'

Yasemin Gül’e çarparak ölümüne neden olan Mustafa E. daha sonra ise Avanos’ta bağ evinde oğlu ve eşi ile buluşuyor. Bu sırada baba Mustafa E. oğlu Burhan E.’ye suçu üstlenmesini söylemesinin ardından ise polis ekipleri bağ evinde Mustafa E. oğlu Burhan E. ve eşini gözaltına alıyor. Mustafa E. kazayı oğlu Burhan E.’nin yaptığını söylemesinin ardından ise Burhan E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu sırada Nevşehir polisi ailenin durumundan şüphelenmesi üzerine bölgedeki tüm MOBESE kameralarını incelemeye almasının ardından kazayı Burhan E.’nin değil baba Mustafa E.’nin yaptığını tespit etti. Mustafa E. önce gözaltına alındı daha sonra ise sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.