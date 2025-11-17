Mynet Trend

Nevşehirli muhtar söylediklerini sadece kendisi anlıyor! 55 yıldır değişmedi

Nevşehir'de yaşayan 67 yaşındaki İlhan Kavaklı, yaklaşık 55 yıldır tersten okuyor, yazıyor ve konuşuyor. Üçüncü dönem mahalle muhtarlığı yapan Kavaklı, ortaokul yıllarında başladığı alışkanlığını yaşam tarzı haline getirdi.

Halk Eğitim Merkezinde öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan ve aynı zamanda Ürgüp'te butik otel işleten İlhan Kavaklı, kitapların üzerindeki yazıları tersten okuyarak başladığı alışkanlığının zamanla geliştiğini belirtti.

"SPİKERLERLE YARIŞABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Kavaklı, "Tersten okumaya ortaokul yıllarında başladım. İlk olarak ders kitaplarının adlarını tersten okumaya başladım. Farkında olmadan zamanla alışkanlık haline geldi. Yaklaşık 55 yıldır tersten okuyup yazabiliyorum. Hatta spikerlerle yarışabileceğimi düşünüyorum" dedi.

Askerde olan bir tanıdığına tersten mektup yazıp gönderdiğini de anlatan Kavaklı, "Mektubu alınca önce ne olduğunu anlayamamış. Daha sonra yaklaşık iki saatte okuyabilmiş" ifadelerini kullandı.

"BAŞLARDA NE DEDİĞİNİ ANLAMIYORDUM"

İlhan Kavaklı'nın eşi Ahmet Kavaklı ise eşinin tersten konuşmasına ilk yıllarda anlam veremediğini söyleyerek, "Başlarda ne dediğini anlamıyordum. Zamanla bazı kelimeleri çözmeye başladım. Beni çağırırken ya da bir şey istediğinde tersten konuşuyordu. Her dediğini anlamasam da bazılarını artık çözebiliyorum" diye konuştu.Kaynak: İHA

