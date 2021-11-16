Nevzat Aydın, kulüp başkanı oluyor

Bir dönem Trabzonspor'da yöneticilik yapan Nevzat Aydın futbola dönüyor. Ajansspor'daki habere göre, Aydın, Sarıyer'e başkan olmaya hazırlanıyor. Kulübü şirketleştirmek için çalışmalara başlayan iş insanı, haziran ayında yapılacak kongrede başkan adayı olmayı hedefliyor.

Aydın geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada Sarıyer Kulübü hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: Elde ettiğim vizyon ve birikimleri bana en yakın gelen Sarıyer ile birleştirmek istiyorum. Bunda kulübün hikayesi büyük rol oynadı. Ayrıca kulüpten hiçbir beklentim yok. Tek amacım Sarıyer'i hak ettiği yerlere getirmek.

