SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Nevzat Aydın, kulüp başkanı oluyor

Nevzat Aydın, kulüp başkanı oluyor

16.11.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Trabzonspor'da da yöneticilik yapan ve son olarak Yemeksepeti'ndeki görevinden ayrılan Nevzat Aydın, Sarıyer Kulübü'ne başkan olmaya hazırlanıyor.

Nevzat Aydın, kulüp başkanı oluyor

Bir dönem Trabzonspor'da yöneticilik yapan Nevzat Aydın futbola dönüyor. Ajansspor'daki habere göre, Aydın, Sarıyer'e başkan olmaya hazırlanıyor. Kulübü şirketleştirmek için çalışmalara başlayan iş insanı, haziran ayında yapılacak kongrede başkan adayı olmayı hedefliyor.

Aydın geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada Sarıyer Kulübü hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: Elde ettiğim vizyon ve birikimleri bana en yakın gelen Sarıyer ile birleştirmek istiyorum. Bunda kulübün hikayesi büyük rol oynadı. Ayrıca kulüpten hiçbir beklentim yok. Tek amacım Sarıyer'i hak ettiği yerlere getirmek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan hikayesine döndüYılan hikayesine döndü
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
Geri mi dönecek? Açıklama geldiGeri mi dönecek? Açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Sarıyer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bölgede tansiyon yükseldi! ABD gemisine 25 metreye kadar yaklaştı

Bölgede tansiyon yükseldi! ABD gemisine 25 metreye kadar yaklaştı

Ersun Yanal geri dönüyor!

Ersun Yanal geri dönüyor!

Her atakları gol oldu! Tarihe geçen maç: 10-0

Her atakları gol oldu! Tarihe geçen maç: 10-0

Beklenen oldu! İşte Ferdi Kadıoğlu kararı

Beklenen oldu! İşte Ferdi Kadıoğlu kararı

İran kalecisi, kadın olduğunu söyledi

İran kalecisi, kadın olduğunu söyledi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fatih Terim'den yıldız isme sert tepki!

Fatih Terim'den yıldız isme sert tepki!

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Vitor Pereira ve Mesut Özil açıklaması!

Vitor Pereira ve Mesut Özil açıklaması!

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Pereira’dan Arda Turan’a 50 milyon euro!

Pereira’dan Arda Turan’a 50 milyon euro!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.