New York cheesecake tarifi: Ağızda dağılan dokusu damak çatlatıyor

Favori tatlılarımız arasında yer alan cheesecake'i kuşkusuz hangi sosla yapılırsa yapılsın çok seviyoruz. Bugün ise, kremsi dokusu, ağızda dağılan bisküvi tabanıyla damak çatlatan, nefis mi nefis New York cheesecake'i ile karşınızdayız.

NEW YORK CHEESECAKE MALZEMELERİ

Tarife önce New York cheesecake'in bileşenleri ile başlıyoruz.

Tabanı için

85 gram tereyağı

140 gram tam buğdaylı bisküvi (daha kalın bir taban istiyorsanız bisküvi miktarını artırabilirsiniz)

1 yemek kaşığı şeker

Peynir dolgusu için

900 gram labne peyniri

250 gram pudra şekeri

3 çorba kaşığı un

1½ çay kaşığı vanilya özü ya da vanilin

1 limon ince rendelenmiş

2 çay kaşığı limon suyu

3 büyük yumurta ve 1 yumurta sarısı

284 ml ekşi krema

NEW YORK CHEESECAKE YAPILIŞI

Malzeme listesindeki ürünleri tamamladıktan sonra şimdi gelelim New York cheesecake yapılışına.

Fırının ortasına bir fırın rafı yerleştirin. Fırını 180 derece fan ayarlı ısıtın.

Kelepçeli yuvarlak bir kek kalıbına yağlı kağıdı orantılı olacak şekilde serin.

Tabanı hazırlayın: Tereyağını eritin. Kırılmış bisküvileri ve şekeri ekleyin. Nemli bir taban olmasını sağlayın. Karışımı kabın altına bastırın ve 10 dakika pişirin. Dolguyu hazırlarken bir tel ızgara üzerinde soğutun.

Dolgusunu hazırlayın: Peyniri 2 dakika mikserle çırpın. Mikserin ayarını düşürün pudra şekeri, daha sonra un ve bir tutam tuz ekleyin karıştırmaya devam edin.

Vanilya özü, limon kabuğu rendesi ve limon suyu ekleyerek devam edin. 3 büyük yumurta ve 1 yumurta sarısı, birer birer çırpın. Kremayı da ekleyin pürüzsüz olana kadar çırpın ancak çok fazla çırpmayın.

Dolguyu soğumuş tabana koyun. Herhangi bir topak varsa, bir bıçak kullanarak batırın - üst kısım mümkün olduğunca pürüzsüz olmalıdır.

Pişirme: 0 dakika 180 derecede 45 dakika da 110 derecede pişirin.

Fırını kapatın ve 2 saat kekin bu şekilde kalmasını sağlayın. Soğurken üstte hafif bir çatlak olabilir.

Daha sonra buzdolabında en az 4 saat soğumasını bekleyin.



