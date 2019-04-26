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Cam gökdelenlere ’küresel ısınma’ yasağı

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İLGİNÇ HABERLER  | 26.04.2019 09:29 | Son Güncelleme

New York'ta inşa edilen yüksek katlı cam yapıların küresel ısınma ile mücadele kapsamında yasaklanabileceği açıklandı.

Cam gökdelenlere ’küresel ısınma’ yasağı

ABD'nin New York kentinde cam gökdelenlerin, sera gazı salımını yüzde 30 oranında azaltmak için yasaklanabileceği bildirildi.

Independent gazetesindeki habere göre New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, şehirdeki yüksek katlı cam yapılardan dolayı fazla miktarda enerji kaybı olması nedeniyle cam gökdelenlerin enerji tutmada randımansız olduğunu belirtti.

Belediye başkanı, New York'taki binaların sera gazı salınımının en önemli nedeni olduğunu kaydetti.

Yeni Yeşil Anlaşması'nı açıklayan Blasio, inşaat şirketlerinin zehirli gaz salınımını azaltmak için gerekli olan yönetmelikleri yerine getirdikleri takdirde cam malzeme kullanabileceklerini belirtti.

Belediye başkanı, dünyaya ve geleceğe zarar verebilecek her türlü yapının bundan böyle New York kentinde var olamayacağının altını çizdi.

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New York cam gökdelen küresel ısınma
 

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