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New York’ta kızamık alarmı! Acil durum ilan edildi!

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DÜNYA  | 27.03.2019 00:33 | Son Güncelleme

ABD’nin New York eyaletindeki Rockland bölgesinde artan kızamık vakaları nedeniyle acil durum ilan edildi

New York’ta kızamık alarmı! Acil durum ilan edildi!

New York eyaletinde yetkililer kızamık vakalarındaki artış nedeniyle harekete geçti. Rockland bölgesinde özellikle aşı yaptırmamış çocukların halka açık alanlarda dolaşmasını yasaklayan acil durum önlemi bu gece yarısı yürürlüğe giriyor.

30 gün boyunca yürürlükte kalacak acil durum önlemlerinin gerekirse uzatılabileceği belirtilirken, 300 bin kişinin yaşadığı Rockland’de aşısız çocuklar okul, kütüphane, dükkanlar ve ibadethaneler gibi halka açık alanlara giremeyecek.

153 KIZAMIK OLAYI GÖRÜLDÜ

Rockland Bölgesi Sözcüsü John G. Lyon yaptığı açıklamada, 2018 sonbaharından bu yana bölgede 153 kızamık vakası görüldüğünü ve bunların üçte birinin 2019 yılında ortaya çıktığını söyledi.

Özellikle aşırı geleneksel yaşamı benimseyen ve modern tıp imkanları ile aşılamayı reddeden toplulukların bulunduğu Rockland bölgesi ve New York şehrinde aşılama oranlarının daha düşük olduğunu söyleyen yetkililer, bu toplulukların salgından en çok etkilendiğini ifade etti.

AŞISIZ ÇOCUKLARIN OKULA GİTMESİ YASAKLANDI

Rockland’de alınan acil durum kararı şu ana kadar kızamık salgınına karşı alınan en ağır önlem olarak görülürken New York şehri ise acil durum ilanı yerine özellikle belli bölgelerde aşısız çocukların okula gitmesini yasakladı. New York’un yanı sıra Washington Eyaleti, Texas, Illinois ve California’da da kızamık vakaları görülüyor.

Kızamık hastalığının 2000 yılında ABD’de ortadan kalktığı duyurulmuş ancak geçtiğimiz yıldan bu yana Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, ülke genelinde kızamık yeniden görülmeye başlayarak 314 kişide tespit edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
abd New York Rockland kızamık

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