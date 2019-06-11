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Newcastle United'dan Jose Mourinho hamlesi

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 11.06.2019 08:40 | Son Güncelleme

Manchester United'la yollarını ayırmasının ardından 7 aydır boşta olan Jose Mourinho için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Newcastle United'dan Jose Mourinho hamlesi

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Newcastle United, teknik direktörlüğe 2018 Aralık'ta Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra bir takım çalıştırmayan Jose Mourinho'yu getirmeyi istiyor. Ada basınında çıkan haberlere göre, Newcastle United’ı 350 milyon Sterlin karşılığında satın alan Şeyh bin Zayed Al Nehayan, takımın başına Mourinho’yu getirmek istiyor. The Mirror'da yer alan habere göre Mourinho, geçtiğimiz sezon Premier Lig'i 13. sırada bitiren Newcastle United ile masaya oturacak.

Rafael Benitez ile yola devam etmek istemeyen, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Newcastle United, teknik direktörlük koltuğunu daha önce İngiltere'de Chelsea ve Manchester United takımlarını çalıştıran Jose Mourinho'ya emanet edecek.


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Şeyh bin Zayed Al Nehayan Mourinho Manchester United Chelsea Newcastle United

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