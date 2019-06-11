Newcastle United'dan Jose Mourinho hamlesi

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Newcastle United, teknik direktörlüğe 2018 Aralık'ta Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra bir takım çalıştırmayan Jose Mourinho'yu getirmeyi istiyor. Ada basınında çıkan haberlere göre, Newcastle United’ı 350 milyon Sterlin karşılığında satın alan Şeyh bin Zayed Al Nehayan, takımın başına Mourinho’yu getirmek istiyor. The Mirror'da yer alan habere göre Mourinho, geçtiğimiz sezon Premier Lig'i 13. sırada bitiren Newcastle United ile masaya oturacak.

Rafael Benitez ile yola devam etmek istemeyen, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Newcastle United, teknik direktörlük koltuğunu daha önce İngiltere'de Chelsea ve Manchester United takımlarını çalıştıran Jose Mourinho'ya emanet edecek.



