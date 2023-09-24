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Newcastle United'dan tarihi galibiyet! Sheffield'ı 8-0'la geçtiler...

24.09.2023 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig’in 6’ncı haftasında Newcastle United, deplasmanda Sheffield United’ı 8-0 mağlup etti. Newcastle United, bu skorla kulüp tarihinin ve bu sezonun en farklı galibiyetine imza attı.

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, deplasmanda Sheffield United'ı 8-0 mağlup etti. Ligin 6. haftasında, Newcastle United, Bramall Lane Stadı'nda Sheffield United'ın konuğu oldu.

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Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip, 21. dakikada Longstaff, 31. dakikada Burn, 35. dakikada Botman, 56. dakikada Wilson, 61. dakikada Gordon, 68. dakikada Almiron, 73. dakikada Bruno Guimaraes ve 87. dakikada Isak'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 8-0 galip ayrıldı.

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Ligde 9 puan ve averaj farkıyla 8. sıraya yükselen Newcastle United, kulüp tarihinin ve bu sezonun en farklı galibiyetine imza attı. 1 puanlı Sheffield United ise son sırada kaldı.

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