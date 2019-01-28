Neye iyi gelmiyor ki! Yemeklerden yarım saat önce içerseniz...

Asya, Afrika ve Orta Amerika'da yetişen bu bitkinin tam ismi "moringa oliefera"dır. Moringa ağacının her bir ucundan yararlanmak mümkündür. Moringanın genellikle çayı tüketilmeye alışılmıştır. İçerdiği yüksek miktardaki antioksidanlar sayesinde vücudun enerjisini yerine getirir ve arındırma sağlar.

Son zamanların en çok tüketilen besinlerinden biri olan moringa çayının faydalarını sıraladığımızda;

Sindirim sisteminin doğru bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Metabolizmanın hızlanmasını sağlar ve böylelikle kilo verdirir.

Vücutta biriken ödemin atılmasını sağlar ve tok tutar. Böylelikle kalori alımını dengeleyerek kilonun korunmasına büyük katkı sağlar.

Bağırsak florasını dengeler.

Kan şekerinin dengelenmesinde önemli bir rol oynar.

Soğuk algınlığı ve gribi önler.

Moringa çayının zararı var mıdır?

Uzmanlar moringa çayının aşırı tüketiminin yapılmaması konusunda uyarıyor. Sık sık tüketildiğinde böbrekleri yorar ve sindirim sistemi hasar görebilir. Eğer kalp hastalığınız var ise ya da kanser tedavisi görüyorsanız bu çaydan uzak durun. Uzmanlar emziren annelerin ve çocuklarının tüketimi konusunda da uyarıyor! Sağlığınızda herhangi bir problem yoksa bile moringa çayından faydalanmadan önce muhakkak doktorunuza danışın.

Moringa çayı nasıl tüketilmeli?

Diğer tüketilen bitki çayları gibi demleyebilirsiniz. Kaynamış suyun içine birkaç adet yapraklardan atın ve 8 dakika boyunca dinlendirin. Yemeklerden yarım saat önce tüketin. Günde 3 fincandan fazla içmeyin.



